Мулатка-шоколадка: Регина Тодоренко похвасталась точеной фигурой и шикарным загаром

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники тут же сравнили загорелую ведущую с мулаткой

Регина Тодоренко недавно вернулась с расслабленного отдыха на Мальдивах, где она отлично провела время с годовалым сыночком Майклом, а также своей двоюродной сестрой. Однако у телеведущей еще осталось множество фото с каникул у океана, которыми она с удовольствием делится с поклонниками. К слову, в одной из публикаций звезда призналась, что мечтает иметь дом возле воды.

А на свежем горячем кадре в Instagram Регина решила похвастаться живописными видами и прозрачнейшей водой на острове - а заодно и своим шикарным загаром. Артистка поделилась эффектным кадром, на котором она сидит на песочке у кромки воды, забросив одну руку за голову и глядя в сторону.

Снимок сделан сверху и позволяет полюбоваться на аппетитные формы Тодоренко, которая запечатлена в темно-красном купальнике.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Только здесь такая вода! Дополнение: по всей видимости, вот так выглядит настоящий шоколад" - отметила счастливая ведущая.

Судя по всему, дополнение она сделала, почитав комментарии подписчиков, которые тут же сравнили ее с мулаткой-шоколадкой из-за загорелой кожи.

ВАу))) загар. хочу на Мальдивы

Волшебный загар!!!!

Шоколадка в золотистой обёртке) красотка

Ты так загорела

Регина! Мулатка!!!

Шикарная

Регинка,ты такая классная

Прямь шоколадная бразильянка на фотке)

Шикарная

Супер место, отлично выглядите

Вот это ты загорела! Шоколадка

Я сначала подумала, что это Наоми)))

Фон супер! Фигура супер! Фото супер!

Прям цвета шоколада, горького. Вы красоткааа

Ого как загорели. Прям как шоколадка

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко в купальнике рассказала об особенностях сыночка - маленький Майкл очень общительный ребенок.