ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мулатка-шоколадка: Регина Тодоренко похвасталась точеной фигурой и шикарным загаром

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.02.2020 - 13:27
Мулатка-шоколадка: Регина Тодоренко похвасталась точеной фигурой и шикарным загаром
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники тут же сравнили загорелую ведущую с мулаткой

Регина Тодоренко недавно вернулась с расслабленного отдыха на Мальдивах, где она отлично провела время с годовалым сыночком Майклом, а также своей двоюродной сестрой. Однако у телеведущей еще осталось множество фото с каникул у океана, которыми она с удовольствием делится с поклонниками. К слову, в одной из публикаций звезда призналась, что мечтает иметь дом возле воды.

А на свежем горячем кадре в Instagram Регина решила похвастаться живописными видами и прозрачнейшей водой на острове - а заодно и своим шикарным загаром. Артистка поделилась эффектным кадром, на котором она сидит на песочке у кромки воды, забросив одну руку за голову и глядя в сторону.

Снимок сделан сверху и позволяет полюбоваться на аппетитные формы Тодоренко, которая запечатлена в темно-красном купальнике.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Только здесь такая вода! Дополнение: по всей видимости, вот так выглядит настоящий шоколад" - отметила счастливая ведущая.

Судя по всему, дополнение она сделала, почитав комментарии подписчиков, которые тут же сравнили ее с мулаткой-шоколадкой из-за загорелой кожи.

  • ВАу))) загар. хочу на Мальдивы
  • Волшебный загар!!!!
  • Шоколадка в золотистой обёртке) красотка
  • Ты так загорела
  • Регина! Мулатка!!!
  • Шикарная
  • Регинка,ты такая классная
  • Прямь шоколадная бразильянка на фотке)
  • Шикарная
  • Супер место, отлично выглядите
  • Вот это ты загорела! Шоколадка
  • Я сначала подумала, что это Наоми)))
  • Фон супер! Фигура супер! Фото супер!
  • Прям цвета шоколада, горького. Вы красоткааа
  • Ого как загорели. Прям как шоколадка

Мулатка-шоколадка: Регина Тодоренко похвасталась точеной фигурой и шикарным загаром

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко в купальнике рассказала об особенностях сыночка - маленький Майкл очень общительный ребенок.

Гладит стюардесс по коленкам: Регина Тодоренко в купальнике рассказала об особенностях сыночка Регина Тодоренко рассказала о своей мечте и поразила стойкой на голове
Новости Украины отдыхРегина Тодоренкофигура
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь