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"Венера из морской пены": Христина Соловий на итальянском побережье похвасталась фигурой в купальнике

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Пляжный образ получился как из древнегреческого мифа, считают поклонники

Христина Соловий создала себе образ одной из самых целомудренных звезд украинского шоу-бизнеса. Девушка практически не публикует откровенных кадров в соцсетях (стоит отметить, что интимные кадры редкость для знаменитой певицы, но все же они иногда случаются. Так, снимок топлес от Христины озадачил и одновременно порадовал ее фанатов).

В блоге Instagram практически не встретить фото девушки в белье или купальнике, именно поэтому поклонники обратили внимание на редкие кадры Христины, которые она сделала в Италии на пляже.

Фото: Христина Соловий (instagram.com/soloviyka)


Девушка позировала в лазурных волнах, которые вспенивались у ее ног, так что ее поклонники сравнили с морской богиней.

Фото: Христина Соловий (instagram.com/soloviyka)

"Не задерживай волну на песке и не прячь в ней душу", - по-философски подписала кадр девушка.

Кроме того, фанаты оценили прекрасную фигуру певицы, написали под постом много теплых слов и пожелали найти вдохновение на отдыхе для новых творческих идей.

  • Какая красавица!
  • Как Венера из морской пены
  • Фотограф - мастер подчеркнуть очарование
  • красавица
  • Очаровательная и великолепная, как всегда
  • идеально
  • Femme fatal
  • Фигурка. Вы шикарные :)
  • хорошая
  • Второе фото очень хорошо получилось
  • Интересно кто Вас все время фотографирует?)
  • Люблю тебя
  • Барышня, ты вы прекрасно выглядите
  • Если душа хочет свободы, то ее ни волны, ни горы, ни ничто на свете не сдержит ...
  • Приятного отдыха, вдохновляйтесь на новые работы

Фото: Христина Соловий (instagram.com/soloviyka)

Кстати, недавно Христина Соловий очаровала мистическим клипом-дежавю на ленту Дэвида Линча "Твин Пикс". Видео на песню "Любий друг" с одноименного альбома Христины Соловий сняли в Киеве.

Напомним, что дочь знаменитой певицы Оли Поляковой опубликовала снимок в купальнике, с помощью которого решила посоревноваться со знаменитой мамой фигурами. Кадр оценили поклонники и заметили, что девушка уже наступает на пяти своей известной матери.

Еще один кадр в купальнике, который взбудоражил сеть — фото Леси Никитюк в бассейне загородного клуба, на котором она продемонстрировала бесконечно длинные ноги.

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