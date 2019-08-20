"Ноги от ушей": Леся Никитюк в бассейне похвасталась идеальными формами в полосатом купальнике

Ведущая еще недавно путешествовала по черноморскому побережью, но уже публикует фото с киевской области
Леся Никитюк, которая в рамках проекта "Ле маршрутка" со съемочной командой исследовала черноморское побережье и запад Украины, щедро делится с поклонниками свежими кадрами. После невероятных одесских закатов на диких пляжах и локаций с горами херсонских арбузов, телеведущая показала, как расслабляется после утомительных съемочных дней.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Леся в Instagram опубликовала несколько кадров, сделанных у бассейна в загородном клубе. На снимках Никитюк показала 49-й купальник из своей коллекции и продемонстрировала свою роскошную фигуру, сменив несколько будоражащих воображение поз.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Relax...49-й купальник", - подписала расслабленные кадры знаменитость.
Поклонники отметили в комментариях, что Леся хорошеет день ото дня и намекнули, чтобы кумир не затягивала с очередным постом, ведь они уже ждут демонстрацию очередного "юбилейного" 50-того купальника.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
А еще, Леся делится с блоге снимками необычных мест Украины, которые она посещает путешествуя в рамках проекта "Ле маршрутка". Ведущая показала фанатам озеро розового цвета, которое сравнила с арбузным фрешем.
Кроме того, взобравшись на гору арбузов в Херсоне Леся Никитюк устроила забавный квест для своих подписчиков.