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Христина Соловий очаровала мистическим клипом-дежавю на ленту Дэвида Линча "Твин Пикс"

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.06.2019 - 14:26
Христина Соловий очаровала мистическим клипом-дежавю на ленту Дэвида Линча "Твин Пикс"
Фото: пресс-служба

Сова, лисы, родственные души и красная комната "Твин Пиксу" в новом клипе Христины Соловий "Любий друг"

Видео на песню "Любий друг" с одноименного альбома Христины Соловий сняли в мае в Киеве. Реализовал замысел воспроизвести "Твин Пикс" режиссер Юрий Радковский, а партнером Христины и главным героем клипа стал известный канадский режиссер, продюсер и актер Истан Розумный.

Юрий Радковский о клипе: "Сюжетная история клипа "Любий друг" очень проста – была одна жизнь, история взрослых уже людей, которые с детства прожили в гармонии. Затем их история закончилась и началась другая – история наших героев, которую сыграли Христина Соловий и Истан. Это видео о родстве душ - о том, что мы часто чувствуем, но не можем объяснить словами. Мне хотелось напомнить, чтобы люди концентрировались на том что у них внутри, в душе. Что есть кто-то рядом, такой же как ты. Не надо бояться, надо кайфовать, верить и отдавать. Что отдал – то твое, в этом смысл жизни. Это самое главное в клипе".

Христина Соловий - Любий друг

Христина Соловий об идее клипа: "Таинственная атмосфера "Твин Пикса" Дэвида Линча, вдохновила меня еще во время создания песни, в ее звучании и нашла свое логическое продолжение в визуализации. Родство душ и их существование в различных времяпросторах - тема, которая всегда меня волновала. Я уверена, что эта история будет резонировать во многих душах. Мы не всегда можем объяснить ту странную связь, которая возникает между разными на первый взгляд людьми. Ищем этому объяснение, анализируем, обращаемся к психологам и разным "ведающим". Существуют мечтатели, которые верят, что мы проживаем не одну жизнь и имеем шанс встретить свою родную душу".

Истан Розумный о работе над клипом: "Для меня было честью сняться в уникальном клипе "Любий друг". А особенно - иметь возможность работать с яркой и талантливой Христиной Соловий, это дало мне особое вдохновение".

Христина Соловий очаровала мистическим клипом-дежавю на ленту Дэвида Линча &quot;Твин Пикс&quot;
Христина Соловий очаровала мистическим клипом-дежавю на ленту Дэвида Линча &quot;Твин Пикс&quot;

Христина Соловий - активистка движения защиты животных, и для того чтобы снова привлечь внимание общества к проблеме, привлекла к съемкам длиннохвостую сову на имя Миднайт и двух лисиц – взрослого Никси и лисьего щенка Рудольфа. Все герои из мира животных чувствовали себя довольными и получили больше внимания и заботы, чем другие участники съемочного процесса.

Христина Соловий очаровала мистическим клипом-дежавю на ленту Дэвида Линча &quot;Твин Пикс&quot;

Христина Соловий о привлеченных животных к съемке: "Приручить лису - означает стать ей другом. Наши лисы - не актеры, а звери, спасенные из меховой фермы. В съемке были задействованы не более часа и были самими собой. Надеюсь, что людям, которые еще покупают одежда с меха, в следующий раз захочется остановиться и спасти от жестокой смерти рыжего друга".

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Новости Украины клипХристина Соловий
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