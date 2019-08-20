"Венера з морської піни": Христина Соловій на італійському узбережжі похвалилася фігурою в купальнику

Христина Соловій створила собі образ однієї з найбільш цнотливих зірок українського шоу-бізнесу. Дівчина практично не публікує відвертих кадрів в соцмережах (варто відзначити, що інтимні кадри рідкість для знаменитої співачки, але все ж вони іноді трапляються. Так, знімок топлес від Христини спантеличив і одночасно порадував її фанатів).

В блозі Instagram практично не зустріти фото дівчини в білизні або купальнику, саме тому шанувальники звернули увагу на рідкісні кадри Христини, які вона зробила в Італії на пляжі.

Фото: Христина Соловій (instagram.com/soloviyka)



Дівчина позувала в блакитних хвилях, які пінились біля її ніг, так що її шанувальники порівняли з морською богинею.

Фото: Христина Соловій (instagram.com/soloviyka)

"Не затримуй хвилю на піску і не ховай в ній душу", - по-філософськи підписала кадр дівчина.

Крім того, фанати оцінили прекрасну фігуру співачки, написали під постом багато теплих слів і побажали знайти натхнення на відпочинку для нових творчих ідей.

Яка красуня!

Як Венера з морської піни

Фотограф - майстер підкреслити чарівність

красуня

Чарівна і прекрасна, як завжди

ідеально

Femme fatal

Фігурка. Ви шикарні :)

хороша

Друге фото дуже добре вийшло

Цікаво хто Вас весь час фотографує?)

Люблю тебе

Панночка, ти ви чудово виглядаєте

Якщо душа прагне свободи, то її ні хвилі, ні гори, ні ніщо на світі не стримає ...

Приємного відпочинку, надихайтеся на нові роботи

Фото: Христина Соловій (instagram.com/soloviyka)

До речі, нещодавно Христина Соловій зачарувала містичним кліпом-дежавю на стрічку Девіда Лінча "Твін Пікс". Відео на пісню "Любий друг" з однойменного альбому Христини Соловій зняли в Києві.

Нагадаємо, що дочка знаменитої співачки Олі Полякової опублікувала знімок в купальнику, за допомогою якого вирішила позмагатися зі знаменитою мамою фігурами. Кадр оцінили шанувальники і помітили, що дівчина вже наступає на п'яти своєї відомої матері.

Ще один кадр в купальнику, який розбурхав мережу — фото Лесі Никитюк у басейні заміського клубу, на якому вона продемонструвала нескінченно довгі ноги.