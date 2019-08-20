"Красивый животик": дочка Поляковой устроила с мамой "битву" купальников

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дочь знаменитой украинской певицы уже наступает маме на пятки, считают поклонники

Маша Полякова, дочь знаменитой украинской певицы Оли Поляковой, не первый раз уже отправляется в путешествие без мамы. Этим летом девушка уже посетила лагерь моделей в Греции, где работала над своей фигурой с тренером, училась дефиле и фотопозированию.

В этот раз Маша отправилась еще дальше, она улетела в США и уже поделилась своими впечатлениями от поездки с подписчиками.



Маша опубликовала видео-отчет о первых днях в Америке, в котором рассказала о местах, где ей довелось побывать, это были и шикарные калифорнийские пляжи, и парк развлечений, и даже огромная барахолка.

Видео: (instagram.com/mashapolyakova)

А еще Маша опубликовала коллаж из своего фото и мамы, на которых они обе в черных купальниках соблазнительно позировали на камеру. И призналась, что очень скучает по близкому человеку, но внимательно следит за публикациями своей мамы.

Фото: Оля Полякова и Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Как проходит ваше лето? Лично я сейчас в Америке и скучаю за мамой, но я рада, что в наше время ты можешь следить за человеком в соц сетях", - написала под "жарким" фото Маша.

Подписчики живо отреагировали на фото Поляковых в купальниках и признали, что Маша очень похожа на маму, кроме того она уже обладательница сногсшибательной фигуры.

Очень похожие. Как 2 капли воды

Красавицы. Вы просто Шикарные

Машуня, не скучай!!! У тебя самая прекрасный возраст, когда впереди много интересного и неизведанного!!! Радуйся каждому дню, хорошим людям, а с мамой скоро увидешся и с сестрой. Чем занимаешься в Америке?

Купальничек тебе тоже идет

Я бы тоже в Америке за мамой поскучала... А вообще, это хорошо, что у тебя такая мама, что дает там за ней скучать

Так похожа на свою маму)Прям копия

Чики

Очень классная))) Вы похожи) Две красотки

Все такие девушки с фамилией Полякова красивые...?

Капец, ты так на маму похожа, это оооочень круто

Матусина красуня!

Ты самая классная

Гарна

красивий животик

Кстати, совсем недвно поклонники девушки признали, что Маша выглядит даже круче собственной звездной мамы в эффектном купальнике. Столько комплиментов дочь Поляковой еще не получала.

Стоит отметить, что фигуру Маши Поляковой можно рассмотреть детально в ее Instagram. Девушка часто публикует в своем блоге фото в купальниках и спортивных образах, которые подчеркивают формы девушки. Недавно она показала фото в коротком спортивном топе.

А еще, певица Оля Полякова показала звездную тренировку с дочками. Знаменитость призналась, что работать над своими фигурами девушкам приходиться много.