Не узнать: Алина Гросу резко сменила имидж и озадачила сеть

Алина Гросу — не из тех, кто боится экспериментировать с образами и примерять на себя различные амплуа. Певица часто снимается в фотосессиях, где предстает перед объективом в совершенно разном имидже. Так, она может быть как откровенно сексуальной и заводной, так и уютной, домашней и милой, как, например, во время новогоднего фотосета. На этот раз девушка решила поменять внешний облик и предстала перед поклонниками с непривычной густой ровной челкой.

Певица позирует в костюме из пайеток оттенка металлик: длинный "фрак" с эффектным декольте подчеркнул грудь звезды. Макияж – легкий и естественный с акцентом на выразительный взгляд.

"Праздники подходят к концу... начинается плодотворная работа. Из ближайшего, у нас премьера, которая, думаю, зайдет каждому. И арестует ваши сердца", – поделилась новостями певица.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Поклонники сразу же обратили внимание на смену привычного облика артистки. Их мнения кардинально разделились: одним понравилось, как звезда выглядит с челкой, другие же посчитала, что ей лучше со старой прической. Нашлись и те, кто предположил, что на Алине парик.

Челка вам не идет. Раньше было лучше!

Красавица

Прикольная прическа , тебе идет

Мне кажется, это парик

Не узнать. Как под копирку

Класс

С челкой хуже

Челка явно лишняя

Вы красивы, но не челка

Неперевершена красуня

Как куколка

Челка? Не

Ого, Алина...это вы? Вас не узнать, я вам говорила, что вы похожи на Барби? Если нет, то я скажу. Ну Барби же! Самая настоящая

Скриншот комментариев

Напомним, что Алина Гросу призналась, как ухаживает за своей внешностью и рассказала о собственных ритуалах красоты.