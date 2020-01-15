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Не впізнати: Аліна Гросу різко змінила імідж і спантеличила мережу

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Співачка показала нову зачіску

Аліна Гросу — не з тих, хто боїться експериментувати з образами і приміряти на себе різні амплуа. Співачка часто знімається у фотосесіях, де постає перед об'єктивом у зовсім різному іміджі. Так, вона може бути як відверто сексуальною і кокетливою, так і затишною, домашньою і милою, як, наприклад, під час новорічного фотосету. На цей раз дівчина вирішила поміняти зовнішній вигляд і постала перед шанувальниками з незвичною густою рівною чілкою.

Співачка позує у костюмі з пайеток відтінку металік: довгий "фрак" з ефектним декольте підкреслив груди зірки. Макіяж – легкий і природний з акцентом на виразний погляд.

"Свята підходять до кінця... починається плідна робота. З найближчого, у нас прем'єра, яка, думаю, зайде кожному. І заарештує ваші серця", – поділилася новинами співачка.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники відразу ж звернули увагу на зміну звичного вигляду артистки. Їх думки кардинально розділилися: одним сподобалося, як зірка виглядає з чубчиком, інші ж вважала, що їй краще зі старої зачіскою. Знайшлися й ті, хто припустив, що на Аліні перука.

  • Чубчик вам не йде. Раніше було краще!
  • Красуня
  • Прикольна зачіска , тобі йде
  • Мені здається, це перука
  • Не впізнати. Як під копірку
  • Клас
  • З чубчиком гірше
  • Чубчик явно зайва
  • Ви красиві, але не чубчик
  • Неперевершена красуня
  • Як лялечка
  • Чубчик? Не
  • Ого, Аліна...це ви? Вас не впізнати, я вам казала, що ви схожі на Барбі? Якщо ні, то я скажу. Ну Барбі ж! Справжня

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Аліна Гросу зізналася, як доглядає за своєю зовнішністю і розповіла про власні ритуали краси.

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