Не впізнати: Аліна Гросу різко змінила імідж і спантеличила мережу

Співачка показала нову зачіску
Аліна Гросу — не з тих, хто боїться експериментувати з образами і приміряти на себе різні амплуа. Співачка часто знімається у фотосесіях, де постає перед об'єктивом у зовсім різному іміджі. Так, вона може бути як відверто сексуальною і кокетливою, так і затишною, домашньою і милою, як, наприклад, під час новорічного фотосету. На цей раз дівчина вирішила поміняти зовнішній вигляд і постала перед шанувальниками з незвичною густою рівною чілкою.
Співачка позує у костюмі з пайеток відтінку металік: довгий "фрак" з ефектним декольте підкреслив груди зірки. Макіяж – легкий і природний з акцентом на виразний погляд.
"Свята підходять до кінця... починається плідна робота. З найближчого, у нас прем'єра, яка, думаю, зайде кожному. І заарештує ваші серця", – поділилася новинами співачка.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Шанувальники відразу ж звернули увагу на зміну звичного вигляду артистки. Їх думки кардинально розділилися: одним сподобалося, як зірка виглядає з чубчиком, інші ж вважала, що їй краще зі старої зачіскою. Знайшлися й ті, хто припустив, що на Аліні перука.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Аліна Гросу зізналася, як доглядає за своєю зовнішністю і розповіла про власні ритуали краси.