Как-то мне лень: Алина Гросу поделилась нехитрыми секретами красоты

Алина Гросу (фото: ТК "Украина")

По словам певицы, она неприхотлива в этом вопросе

За кулисами праздничного концерта "Музыкальная платформа", который канал "Украина" покажет в новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь, популярная артистка Алина Гросу, которая ранее трогательно поздравила маму с днем рождения, призналась, что помогает ей держать себя в форме.

31 декабря в полночь зрители канала "Украина" смогут посмотреть концерт-награждение главных хитов года "Музыкальная платформа", на котором зажгут популярные украинские артисты, в частности, Гросу. В эксклюзивном интервью журналистам канала "Украина" певица удивила признанием: она практически не делает бьюти-процедуры для поддержки себя в тонусе.

"Я к косметологу хожу раз в год на чистку, ну как-то мне лень, если честно. Меня пытались приучить кремом пользоваться – мама говорит, мол, пора… Единственное – это я могу сделать маску из сока алоэ. Иногда макияж пересушивает кожу, и это единственное, что я использую, чтобы увлажнить лицо", – рассказала Алина Гросу.

Многие заметили, что в последнее время наряды артистки стали более закрытыми. Однако, по словам певицы, это никак не связано с желанием спрятать лишний вес:

"Я вообще очень люблю оливье, но не ела его года два, потому что он очень калорийный. А я стараюсь много не есть, это очень отражается на фигуре. И алкоголь не люблю, кстати. А мои наряды – подбираются совместными усилиями стилистов и дизайнеров. Сейчас мне ближе что-то классическое, длинные элегантные платья… Но все под настроение".

Кроме того, по словам Гросу, ее супруг совершенно не против открытых нарядов.

"Почему наряды стали закрытыми? Это все замужество! Хотя наряды вроде классические, но… с перчинкой. Все равно вырезы есть! И есть такие фотографии, которые еще не опубликованы, но обязательно их покажу. Муж не против. Мне хочется быть разной – и провокационной, и элегантной, вот и все", – поделилась артистка во время съемок новогоднего концерта "Музыкальная платформа" канала "Украина".

Алина Гросу (фото: ТК "Украина")

Также в праздничном концерте "Музыкальная платформа" зажгут Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменских, MONATIK, Сергей Бабкин, Ирина Билык, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, Павел Зибров, TARABAROVA, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil, Злата Огневич, Александр Пономарев, группы "DZIDZIO", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "The Hardkiss", "Антитела", "KADNAY", "Freedom-Jazz" и другие.

Напомним, ранее Алина Гросу в модной шубке рассказала о подготовке к Новому году.