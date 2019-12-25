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Снежно-нежное настроение: Алина Гросу очаровала милым зимним луком

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.12.2019 - 09:49
Снежно-нежное настроение: Алина Гросу очаровала милым зимним луком
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица покорила лучезарной улыбкой и модным нарядом

Певица Алина Гросу недавно призналась, что в новогоднюю ночь ей придется работать - однако она все равно встретит праздник с самыми близкими, ведь они решили присоединиться к ней. К слову, главным подарком под елочку артистка считает то, что у нее теперь есть своя семья - ведь в 2019 году она вышла замуж! А пока что она готовится к праздникам и заодно демонстрирует стильные образы.

На своей страничке в Instagram Алина показала очаровательный и милый зимний лук, признавшись, что у нее было "нежное настроение". Звезда примерила белую водолазку и джинсовую юбку-миди, а также дополнила аутфит белоснежным пальто и такого же цвета шапкой с помпоном, не обошлось и без черно-белого шарфика.

Завершают эффектный образ белые ботинки на каблуке и синяя сумка. Гросу очаровательно улыбается на камеру и выглядит счастливой.

Снежно-нежное настроение: Алина Гросу очаровала милым зимним луком

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Снежно-нежное настроение. А у вас какое?) Напишите смайлами", - предложила подписчикам артистка.

Снежно-нежное настроение: Алина Гросу очаровала милым зимним луком

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Фолловеры тут же засыпали Алину комплиментами, отмечая, что на этом снимке она безумно милая и похожа на Снегурочку.

  • Не переставай улыбаться, твоя улыбка Обворожительна!!!
  • Снігуронька
  • Ботинки-супер!!!
  • Красуня
  • Красуня.Гарно виглядаєте
  • Ух ты! Снегурочка. Настроение через фото нам передала
  • Як завжди красунечка наша
  • Какая ты красивая. Шикарный образ. Сама нежность) Классные ботинки. А у меня новогоднее настроение
  • Настрою немає, але коли дивлюся на вас Аліна ,то завжди на душі стає тепло і радісно.Дякую вам
  • Алиночка, Вам идёт этот образ. Очень приятно смотреть. Милая симпатичная девушка.
  • Какие классные ботинки
  • Настроение супер, снега не хватает. Алина ты как солнышко на этих фото
  • Настоящая снегурка, очень красиво-нежный образ

Снежно-нежное настроение: Алина Гросу очаровала милым зимним луком

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Ранее Алина Гросу рассказала, как ухаживает за своей внешностью и каких ритуалов красоты придерживается.

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