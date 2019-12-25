Снежно-нежное настроение: Алина Гросу очаровала милым зимним луком

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица покорила лучезарной улыбкой и модным нарядом

Певица Алина Гросу недавно призналась, что в новогоднюю ночь ей придется работать - однако она все равно встретит праздник с самыми близкими, ведь они решили присоединиться к ней. К слову, главным подарком под елочку артистка считает то, что у нее теперь есть своя семья - ведь в 2019 году она вышла замуж! А пока что она готовится к праздникам и заодно демонстрирует стильные образы.

На своей страничке в Instagram Алина показала очаровательный и милый зимний лук, признавшись, что у нее было "нежное настроение". Звезда примерила белую водолазку и джинсовую юбку-миди, а также дополнила аутфит белоснежным пальто и такого же цвета шапкой с помпоном, не обошлось и без черно-белого шарфика.

Завершают эффектный образ белые ботинки на каблуке и синяя сумка. Гросу очаровательно улыбается на камеру и выглядит счастливой.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Снежно-нежное настроение. А у вас какое?) Напишите смайлами", - предложила подписчикам артистка.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Фолловеры тут же засыпали Алину комплиментами, отмечая, что на этом снимке она безумно милая и похожа на Снегурочку.

Не переставай улыбаться, твоя улыбка Обворожительна!!!

Снігуронька

Ботинки-супер!!!

Красуня

Красуня.Гарно виглядаєте

Ух ты! Снегурочка. Настроение через фото нам передала

Як завжди красунечка наша

Какая ты красивая. Шикарный образ. Сама нежность) Классные ботинки. А у меня новогоднее настроение

Настрою немає, але коли дивлюся на вас Аліна ,то завжди на душі стає тепло і радісно.Дякую вам

Алиночка, Вам идёт этот образ. Очень приятно смотреть. Милая симпатичная девушка.

Какие классные ботинки

Настроение супер, снега не хватает. Алина ты как солнышко на этих фото

Настоящая снегурка, очень красиво-нежный образ

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Ранее Алина Гросу рассказала, как ухаживает за своей внешностью и каких ритуалов красоты придерживается.