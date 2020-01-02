Делать мир волшебнее: Алина Гросу очаровала уютными новогодними фото

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица позировала под елочкой в милом свитере с оленями

Певица Алина Гросу ранее призналась, что в новогоднюю ночь ей приходится работать - такова судьба артиста. Однако ее семья и близкие все равно были рядом с ней в этот праздник, как и любимый муж. А сразу после праздников пара планирует отправиться в путешествие в далекую Индию, чтобы хорошенько расслабиться и отдохнуть.

Ну а пока на своей странице в Instagram Алина душевно поздравила всех с Новым годом 2020 и поделилась подборкой уютных новогодних снимков. На фото певица, которая любит откровенные наряды и эффектные луки, предстала в несколько необычном виде - она позирует под наряженной елочкой в джинсах и милом красном свитере с рисунками в виде оленей и снежинок. Ярким акцентом в этом очаровательном домашнем аутфите стали высокие белые сапоги.

Гросу нежно улыбается и выглядит очень мило на атмосферных кадрах.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Дорогие мои, с Новым Годом!!! Пусть каждый будет счастлив в 2020, пусть каждый реализуется, пусть каждый достигнет своих целей и осуществит самые сказочные мечты!!! Любви вам, крепкого здоровья и удовольствия от каждого мгновения этого года. Спасибо вам, что вы со мной:) давайте делать вместе мир лучше, добрее, красивее и волшебнее. С любовью, ваша Алина", - поделилась теплыми пожеланиями исполнительница.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Пользователи сети тоже активно поздравляют Алину с Новым годом и восхищаются эффектными снимками и ее красотой.

Алиночка, с Новым Годом и тебя, а также всю твою семью!!! А фото все хорошие, ты просто волшебная

Алина от всей души поздравляю вас с новым годом желаю счастья здоровья любви

Красуня

С Новым годом тебя

Милая в домашнем уюте

Очень идёт красный цвет

Алина, желаю тебе потрясающего Нового года и удивительных событий, которые могли бы сравниться с какими-то сказочными историями!!!

Пусть в Новом году эти чудеса станут явью!!!

Алинка, цвет волос бомбический

Спасибо дорогая Алина.

Благодарю за новогоднию атмосферу

С новым годом... Алина, хватит нас ставить перед выбором. Ты одна, и ты прекрасна..

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Ранее Алина Гросу рассказала, как ухаживает за своей внешностью и каких ритуалов красоты придерживается.