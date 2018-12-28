"Ужасная несправедливость": Оля Полякова рассказала о своей необычной мечте

Фото: Ольга Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица очень хочет долго оставаться молодой и красивой

"Королева ночи" украинского шоу-бизнеса Оля Полякова, которая пожаловалась на отдых в Альпах, рассказала о своей мечте. По мнению певицы, женщинам просто необходима таблетка молодости, чтобы они могли всегда выглядеть свежо и красиво, передают "Вести".

Артистка, которая известна своими яркими и эффектными нарядами, считает, что это ужасная несправедливость, что мужчины могут выглядеть как угодно, а женщины тратят много времени, денег и усилий на свой внешний вид.

"Я мечтаю, чтобы придумали таблетку молодости для женщин. Почему не для мужчин? Возраст для мужчины не так важен. Они красавчики в любом возрасте. Мужчина может позволить себе выглядеть как угодно. А женщина – не может. Вот в этом такая ужасная сексистская несправедливость! Наверное, нам должно быть все равно, и мы могли бы плевать на свой внешний вид, но… мы должны быть свежи, как розы, стройны, как кипарисы, и, конечно же, это огромный труд. И хотелось бы, чтобы это не стоило так дорого и не требовало стольких усилий! Просто съела какую-то таблетку – и все: свежа и молода!" - призналась Суперблондинка.

Фото: Ольга Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Ранее мы писали о том, что Оля Полякова с гордостью показала музыкальные способности старшей дочери Маши. Девочка восхитила подписчиков звезды игрой на пианино, исполнив классическую "Лунную сонату" Бетховена.

Кроме того, Оля Полякова поделилась пикантными деталями о съемках в комедии "Свингеры". Ее партнером в кадре стал певец Дзидзьо, и паре довелось перед всей страной заниматься очень интимными вещами. Для артиста это стало первым опытом подобных сцен, тогда как Полякову было уже не удивить.

Мы также сообщали, что Оля Полякова отреагировала на комментарии о беременности, которые появились после публикации ее фото с якобы округлившимся животиком.

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