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"Мы не отчаиваемся": Полякова пожаловалась на отдых в Альпах

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.12.2018 - 16:37
"Мы не отчаиваемся": Полякова пожаловалась на отдых в Альпах
Фото: Оля Полякова (facebook.com polyakovamusic)

Певица посетовала на неприятности, котрые приключились с ней на горнолыжном курорте

Украинская певица Оля Полякова, которую не так давно заподозрили в беременности, рассказала о своем зимнем отдыхе с семьей. Подробностями путешествия во французские Альпы она поделилась в "историях" Instagram.

Артистку огорчили погода, отель, а также недомогание младшей дочери Алисы.

"Выходим в эфир из французских Альпов. У нас тут неприятности, Алиска заболела, отель попался плохой, погода была ужас, но мы не отчаиваемся", - заверила исполнительница.

&quot;Мы не отчаиваемся&quot;: Полякова пожаловалась на отдых в Альпах

Фото: Оля Полякова (facebook.com polyakovamusic)

Позже она показала короткое видео, как рассекает на лыжах по трассе. Полякова сообщила, что погода наладилась и она смогла насладится активным отдыхом.

&quot;Мы не отчаиваемся&quot;: Полякова пожаловалась на отдых в Альпах

Фото: Оля Полякова (facebook.com polyakovamusic)

Ранее мы писали  о том, что Оля Полякова с гордостью показала музыкальные способности старшей дочери Маши. Девочка восхитила подписчиков звезды игрой на пианино, исполнив классическую "Лунную сонату" Бетховена.

Кроме того, Оля Полякова поделилась пикантными деталями о съемках в комедии "Свингеры". Ее партнетром в кадре стал певец  Дзидзьо, и паре довелось перед всей страной придаться очень интимным вещам. Для артиста это стало первым опытом подобных сцен, тогда как Полякову было уже не удивить.

Также на съемочной площадке Поляковой довелось целоваться в кадре с ее коллегой Дашей Астафьевой, которая призналась, что поцелуй с "суперблондинкой" ей принес огромное удовольствие.

Видео РБК-Украина

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