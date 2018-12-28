"Жахлива несправедливість": Оля Полякова розповіла про свою незвичайну мрію

Фото: Ольга Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка дуже хоче довго залишатися молодою і красивою

"Королева ночі" українського шоу-бізнесу Оля Полякова, яка поскаржилася на відпочинок в Альпах, розповіла про свою мрію. На думку співачки, жінкам просто необхідна таблетка молодості, щоб вони могли завжди виглядати свіжо і красиво, передають "Вєсті".

Артистка, яка відома своїми яскравими і ефектними нарядами, вважає, що це жахлива несправедливість, що чоловіки можуть виглядати як завгодно, а жінки витрачають багато часу, грошей та зусиль на свій зовнішній вигляд.

"Я мрію, щоб придумали таблетку молодості для жінок. Чому не для чоловіків? Вік для чоловіка не важливий. Вони красені в будь-якому віці. Чоловік може дозволити собі виглядати як завгодно. А жінка – не може. Ось в цьому така жахлива сексистська несправедливість! Напевно, нам має бути все одно, і ми могли б плювати на свій зовнішній вигляд, але... ми повинні бути свіжі, як троянди, стрункі, як кипариси, і, звичайно ж, це величезний труд. І хотілося б, щоб це не коштувало так дорого і не вимагало стількох зусиль! Просто з'їла якусь таблетку – і все: свіжа і молода!" - зізналася Суперблондинка.

Фото: Ольга Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Раніше ми писали про те, що Оля Полякова з гордістю показала музичні здібності старшої дочки Маші. Дівчинка захопила підписників зірки грою на піаніно, виконавши класичну "Місячну сонату" Бетховена.

Крім того, Оля Полякова поділилася пікантними деталями про зйомки в комедії "Свінгери". Її партнером у кадрі став співак Дзідзьо, і парі довелося перед усією країною займатися дуже інтимними речами. Для артиста це стало першим досвідом подібних сцен, тоді як Полякову було вже не здивувати.

Ми також повідомляли, що Оля Полякова відреагувала на коментарі про вагітність, які з'явилися після публікації її фото з нібито кругленьким животиком.

Суперблондинка Оля Полякова: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)