Дзидзьо поделился пикантными подробностями о ленте с Олей Поляковой

Оля Полякова и Дзидзьо на съемках комедии "Свингеры" (видео: YouTube "Сетская Жизнь")

Популярный украинский певец Дзидзьо (Михаил Хома), который недавно презентовал свой фильм "Первый раз", сыграл роль раскованного секс-гуру в комедии "Свингеры 2". Артист рассказал о своих впечатлениях от съемок ленты и признался, почему согласился на интим с украинской певицей, Королевой ночи Олей Поляковой. Об этом сообщает "ТСН Гламур".

Хома отметил, что очень любит кино, и его коллеги передали, что режиссер фильма "Свингеры" просмотрел его работу и хочет со ним познакомиться.

Кадр из фильма "Свингеры 2"

"Я по себе знаю, как это трудно снимать кино. Я не мог не согласиться на эту роль, тем более, что мы друзья с Олей Поляковой", - сказал артист.

Дзидзьо добавил, что детям смотреть киноленту строго запрещается - в фильме показаны очень откровенные сцены.

Также певец добавил, что интимные моменты будут не то, что пикантными, а он не знает таких слов, которыми бы мог это охарактеризовать.

Артист рассказал, что будет продолжать придумывать свои кинокартины и сниматься в предложенных фильмах. Однако у него есть собственные амбиции, которые позволяют Михаилу соглашаться только на главные роли - и в лирических, и в драматических, и во всех остальных картинах.

Кадр из фильма "Свингеры 2"

Как сообщалось, ранее украинская поп-звезда Оля Полякова и певец Михаил Хома показали пикантные моменты со съемочной площадки второй части украинской комедии "Свингеры" и поделились своими впечатлениями от тантрического секса, который они практиковали в кадре.

Недавно DZIDZIO презентовал новый клип на песню "Моя любов", которая стала саундтреком к романтической комедии "DZIDZIO перший раз".

Напомним, известный украинский певец, лидер группы DZIDZIO Михаил Хома 20 ноября отпраздновал свой день рождения. Артисту исполнилось 35 лет.

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Видео: РБК-Украина