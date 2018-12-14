"Мой ужасный живот": Оля Полякова отреагировала на комментарии о беременности

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Чтобы остановить распространение слухов о своем интересном положении, звездная мама опубликовала новое видео

После того, как известная певица суперблондинка Оля Полякова поделилась снимком на своей страничке в Instagram, в наряде с леопардовым принтом, у ее подписчиков закралось подозрение, не ждет ли звезда ребенка? Все дело в том, что на фото отчетливо был виден округлившийся животик певицы, который и вызвал бурю обсуждений.

В адрес звезды посыпались вопросы, на каком она месяце и действительно ли ждет малыша, или же этот животик певица просто "наела"? Поэтому Оля решила раз и навсегда опровергнуть слухи о ее беременности или плохой физической форме. В тот же день, в своих stories в Insta-блоге она разместила видео, сделанное в ванной комнате. На нем артистка позировала с голубом домашнем костюме и показала всем свой подтянутый живот.

В домашней обстановке Оля Полякова решила показать какой же у нее на самом деле живот (скриншот: instagram.com/polyakovamusic)

"Да, вот мой ужасный живот, который вы там все наблюдаете", - прокомментировала она видео.

И, действительно, сомнений не может быть, под одеждой у Поляковой плоский животик с отчетливо прорисованным прессом.

34-летняя певица и мама двух талантливых девочек похвасталась своим идеальным прессом (скриншот: instagram.com/polyakovamusic)

"Вот я вам показываю его в режиме реального времени. А у вас есть такой живот после двух детей? А?", - спросила она тех, кто сомневался в ее стройности.

После такого ответа хэйтерам от супер-звезды можно сказать одно, миф развенчан — Оля Полякова не беременна.

Кроме того ранее мы писали о том, как популярный украинский шоумен и телеведущий Александр Педан спародировал фото Оли Поляковой. Он повеселил поклонников тем, что повторил "горячий" образ певицы в стиле ню, который Королева ночи сделала на Мальдивах этой осенью.

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Суперблондинка Оля Полякова (видео: РБК-Украина)