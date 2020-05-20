Улыбнись, наконец! Виктория Бекхэм возмутила сеть "унылым" образом "царевны Несмеяны"

Звезда вновь нарвалась на критику
Виктория Бекхэм не устает радовать поклонников новинками своих брендов. В этот раз 46-летняя бизнесвумен и признанная икона стиля показала очки из новой коллекции. Их она примерила сама, опубликовав селфи. Классическая и уже ставшая культовой модель в пол-лица вызвала фурор у подписчиков Виктории. Поклонники принялись хвалить супругу Дэвида Бекхэма и ее умение создавать стильные вещи. Не обошли стороной и красоту 46-летней дивы.
Новое фото Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/victoriabeckham)
Но нашлись и те, кому лицо Виктории показалось унылым. Как бывало и раньше, Викторию принялись упрекать в «неулыбчивости».
Напомним, Виктория не раз сталкивалась с подобными комментариями, несмотря на то, что старается выкладывать фото с разными эмоциями на лице. Видимо, слава «неулыбчивой» знаменитости, которая прочно закрепилась за ней, так просто не уйдет. Интересно, что сама Виктория часто иронизирует над подобными заявлениями, называя себя в шутку «женщиной, которая никогда не смеется». Однажды она записала видео, где рассказала много интересных фактов о себе. О том, какая она в жизни, супруга Дэвида Бекхэма также рассказала подробнее. "Добрая, хорошая мама, я могу быть веселой и прикольной… Внезапно? Да, так и есть", – сказала знаменитая икона стиля.
Автор: Мила Иванова