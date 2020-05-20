Улыбнись, наконец! Виктория Бекхэм возмутила сеть "унылым" образом "царевны Несмеяны"

Виктория Бекхэм не устает радовать поклонников новинками своих брендов. В этот раз 46-летняя бизнесвумен и признанная икона стиля показала очки из новой коллекции. Их она примерила сама, опубликовав селфи. Классическая и уже ставшая культовой модель в пол-лица вызвала фурор у подписчиков Виктории. Поклонники принялись хвалить супругу Дэвида Бекхэма и ее умение создавать стильные вещи. Не обошли стороной и красоту 46-летней дивы.

Новое фото Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Идеальная женщина! Мама и жена

Виктория-красотка

Вики

Обожаю их

Стиль никогда не постареет

Ты выглядишь сногсшибательно

Очень красивая Виктория

Такая красивая

Люблю тебя

Великолепная леди

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/victoriabeckham)

Но нашлись и те, кому лицо Виктории показалось унылым. Как бывало и раньше, Викторию принялись упрекать в «неулыбчивости».

Мне нравится эта картинка, но ты выглядишь слегка «потрепанной». Не уверена, что хорошо подобрала слово… Но лук отличный

Не унывай, все будет хорошо скоро

Это лицо… Улыбнись, женщина!

Улыбнись, наконец

Звезда старается относиться с юмором к таким комментариям (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, Виктория не раз сталкивалась с подобными комментариями, несмотря на то, что старается выкладывать фото с разными эмоциями на лице. Видимо, слава «неулыбчивой» знаменитости, которая прочно закрепилась за ней, так просто не уйдет. Интересно, что сама Виктория часто иронизирует над подобными заявлениями, называя себя в шутку «женщиной, которая никогда не смеется». Однажды она записала видео, где рассказала много интересных фактов о себе. О том, какая она в жизни, супруга Дэвида Бекхэма также рассказала подробнее. "Добрая, хорошая мама, я могу быть веселой и прикольной… Внезапно? Да, так и есть", – сказала знаменитая икона стиля.