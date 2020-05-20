Посміхнися, нарешті! Вікторія Бекхем обурила мережу "похмурим" чином "царівни Несміяни"

Вікторія Бекхем не втомлюється радувати шанувальників новинками своїх брендів. Цього разу 46-річна бізнесвумен і визнана ікона стилю показала окуляри з нової колекції. Їх вона приміряла сама, опублікувавши селфі. Класична модель в пів-обличчя, що вже стала культовою, викликала фурор у послідовувачів Вікторії. Шанувальники почали хвалити дружину Девіда Бекхема та її вміння створювати стильні речі. Не обійшли стороною і красу 46-річної діви.

Нове фото Вікторії (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Ідеальна жінка! Мама і дружина

Вікторія-красуня

Вікі

Обожнюю їх

Стиль ніколи не постаріє

Ти виглядаєш приголомшливо

Дуже красива Вікторія

Така красива

Люблю тебе

Прекрасна леді

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/victoriabeckham)

Але знайшлися і ті, кому обличчя Вікторії здалося сумним. Як бувало й раніше, Вікторію почали дорікати в «невмінні посміхатися».

Мені подобається ця картинка, але ти виглядаєш злегка «пошарпаною». Не впевнена, що добре підібрала слово... Але дук відмінний

Не сумуй, все буде добре скоро

Це обличчя... Усміхнись, жінка!

Посміхнися, нарешті

Зірка намагається ставитися з гумором до таких коментарів (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, Вікторія не раз стикалася з подібними коментарями, незважаючи на те, що намагається викладати фото з різними емоціями на обличчі. Мабуть, слава «несміяни» знаменитості, яка міцно закріпилася за нею, так просто не піде. Цікаво, що сама Вікторія часто іронізує над подібними заявами, називаючи себе жартома «жінкою, яка ніколи не сміється». Одного разу вона записала відео, де розповіла багато цікавих фактів про себе. Про те, яка вона в житті, дружина Девіда Бекхема також розповіла докладніше. "Добра, хороша мама, я можу бути веселою і прикольною... Раптово? Так, так і є", – сказала знаменита ікона стилю.