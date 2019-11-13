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Это очень мило! Виктория и Дэвид Бекхэм с 8-летней Харпер оригинально поздравили всех с Днем доброты (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.11.2019 - 18:32
Это очень мило! Виктория и Дэвид Бекхэм с 8-летней Харпер оригинально поздравили всех с Днем доброты (видео)
Виктория Бекхэм и Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Знаменитая чета поздравила всех с Днем доброты

Виктория и Дэвид Бекхэм, которые обожают каждый праздник превращать в теплое семейное торжество, и в этот раз традициям не изменяют. Ко Всемирному дню доброты они подготовились особенно тщательно. Знаменитый дизайнер в честь такого события записала ряд роликов. На первом она провела опрос среди сотрудников – девушки из компании Виктории рассказывают, что они подразумевают под этим словом. После Виктория сама выступила с короткой речью, в которой призвала сегодня и каждый день быть добрее к себе и к другим людям. В третьем же знаменитая мама задействовала также любимого мужа и 8-летнюю дочь Харпер Севен.

Виктория Бекхєм рассуждает о доброе (видео: instagram.com/victoriabeckham)

К слову, в последнее время Дэвид старается каждую свободную минутку провести с семьей. Экс-футболист и бизнесмен устраивает для детей поездки, веселые игры и прочие развлекательные мероприятия. К примеру, на Хэллоуин он вместе с Бруклином, Ромео и Харпер устроили костюмированную вечеринку. Все четверо разукрасились маминой косметикой и опубликовали серию забавных кадров. Виктория к ним присоединиться не смогла, а потом ей оставалось только поддерживать веселье с помощью Instagram.

Дэвид и Харпер импровизируют (видео: instagram.com/victoriabeckham)

И сегодняшний день также не стал исключением. Дэвид и Харпер Севен записали вместе с 8-летней Харпер Севен короткое видео, а опубликовала творение в своем Instagram Виктория Бекхэм. Девочка желает всем счастливого дня после импровизированного «хлопка» камеры от знаменитого папы.

Это очень мило! Виктория и Дэвид Бекхэм с 8-летней Харпер оригинально поздравили всех с Днем доброты (видео)

Это очень мило! Виктория и Дэвид Бекхэм с 8-летней Харпер оригинально поздравили всех с Днем доброты (видео)Это очень мило! Виктория и Дэвид Бекхэм с 8-летней Харпер оригинально поздравили всех с Днем доброты (видео)Дэвид готовит угощение на школьное мероприятие Харпер (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Также Дэвид приложил руку к угощению для школьной вечеринки девочки. Он собственноручно вырезал буквы из яблок для пирога. А Виктория снимала процесс, сопровождая словами восхищения работой мужа.

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