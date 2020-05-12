ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Она не меняется! 46-летняя Виктория Бекхэм поразила сеть молодым внешним видом

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.05.2020 - 19:25
Она не меняется! 46-летняя Виктория Бекхэм поразила сеть молодым внешним видом
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда выпустила косметическую новинку

Виктория Бекхэм представила новинку своей косметической линии Victoria Beckham Beauty – каял. Продемонстрировать продукт многодетная мама, как всегда, решила на собственном примере. Звезда опубликовала селфи в личном микроблоге, на котором предстала в кэжуал-образе и с легким макияжем. Черный наряд подчеркнул и без того стройное тело Виктории, а также акцентировал на золотистом оттенке кожи. «Так счастлива, что новый лайнер Kajal уже здесь! Нанесла его вчера и просто влюбилась @victoriabeckhambeauty! Поцелуи», – написала знаменитая красавица.

Она не меняется! 46-летняя Виктория Бекхэм поразила сеть молодым внешним видомВиктория покорила сеть (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Поклонники в ответ засыпали супругу Дэвида Бекхэма восторженными комментариями. Они удивляются, как может звезда совершенно не меняться уже много лет. Также отмечая красоту своей любимой знаменитости.

  • Красивая
  • Сильная и прекрасная женщина
  • Восхитительная леди, внутри и снаружи
  • Красавица
  • Красота
  • Идеал
  • Ты так свежа
  • Ты никогда не стареешь. Всегда выглядишь удивительно
  • Очень нежно на карих глазах. Твои ресницы выглядят божественно
  • Твои ресницы удивительны. Они натуральные?
  • Ах, ты выглядишь великолепно! Просто на 18. Не могу дождаться, чтобы пробовать это
  • Просто хотела сказать, что ты выглядишь намного счастливее в последнее время и приятно видеть, что ты улыбаешься. Ты выглядишь красивее…

Она не меняется! 46-летняя Виктория Бекхэм поразила сеть молодым внешним видом

Она не меняется! 46-летняя Виктория Бекхэм поразила сеть молодым внешним видом

Она не меняется! 46-летняя Виктория Бекхэм поразила сеть молодым внешним видом

Она не меняется! 46-летняя Виктория Бекхэм поразила сеть молодым внешним видом

Она не меняется! 46-летняя Виктория Бекхэм поразила сеть молодым внешним видом

Она не меняется! 46-летняя Виктория Бекхэм поразила сеть молодым внешним видом

Она не меняется! 46-летняя Виктория Бекхэм поразила сеть молодым внешним видом

Она не меняется! 46-летняя Виктория Бекхэм поразила сеть молодым внешним видом

Комментарии к посту (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Она не меняется! 46-летняя Виктория Бекхэм поразила сеть молодым внешним видомВиктория не меняется (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, Виктория считается в сети одной из самых неулыбчивых знаменитостей. Якобы признанная икона стиля чаще всего фотографируется с серьезным лицом, по мнению фолловеров. Они регулярно пишут ей подобные комментарии, к которым сама Виктория уже стала относиться с юмором. Недавно она записала ответы на самые распространенные вопросы о себе. И на первый – как бы она себя описала – она сказала: «Женщина, которая никогда не улыбается» и тут же засмеялась.

Такое же нелестное прозвище в свое время получила еще одна звезда – модель, признанная самой красивой девушкой в мире, Белла Хадид. Но сейчас она удачно изменила ситуацию – редкое фото младшей из знаменитых сестер не сопровождается широкой улыбкой. Так что придраться хейтерам больше не к чему.

Теги Новости Украины Виктория Бекхэм
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь