Она не меняется! 46-летняя Виктория Бекхэм поразила сеть молодым внешним видом

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда выпустила косметическую новинку

Виктория Бекхэм представила новинку своей косметической линии Victoria Beckham Beauty – каял. Продемонстрировать продукт многодетная мама, как всегда, решила на собственном примере. Звезда опубликовала селфи в личном микроблоге, на котором предстала в кэжуал-образе и с легким макияжем. Черный наряд подчеркнул и без того стройное тело Виктории, а также акцентировал на золотистом оттенке кожи. «Так счастлива, что новый лайнер Kajal уже здесь! Нанесла его вчера и просто влюбилась @victoriabeckhambeauty! Поцелуи», – написала знаменитая красавица.

Виктория покорила сеть (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Поклонники в ответ засыпали супругу Дэвида Бекхэма восторженными комментариями. Они удивляются, как может звезда совершенно не меняться уже много лет. Также отмечая красоту своей любимой знаменитости.

Красивая

Сильная и прекрасная женщина

Восхитительная леди, внутри и снаружи

Красавица

Красота

Идеал

Ты так свежа

Ты никогда не стареешь. Всегда выглядишь удивительно

Очень нежно на карих глазах. Твои ресницы выглядят божественно

Твои ресницы удивительны. Они натуральные?

Ах, ты выглядишь великолепно! Просто на 18. Не могу дождаться, чтобы пробовать это

Просто хотела сказать, что ты выглядишь намного счастливее в последнее время и приятно видеть, что ты улыбаешься. Ты выглядишь красивее…

Комментарии к посту (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория не меняется (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, Виктория считается в сети одной из самых неулыбчивых знаменитостей. Якобы признанная икона стиля чаще всего фотографируется с серьезным лицом, по мнению фолловеров. Они регулярно пишут ей подобные комментарии, к которым сама Виктория уже стала относиться с юмором. Недавно она записала ответы на самые распространенные вопросы о себе. И на первый – как бы она себя описала – она сказала: «Женщина, которая никогда не улыбается» и тут же засмеялась.

Такое же нелестное прозвище в свое время получила еще одна звезда – модель, признанная самой красивой девушкой в мире, Белла Хадид. Но сейчас она удачно изменила ситуацию – редкое фото младшей из знаменитых сестер не сопровождается широкой улыбкой. Так что придраться хейтерам больше не к чему.