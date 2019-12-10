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О муже, отношении к Spise Girls, тату и улыбке: Виктория Бекхэм откровенно ответила на самые частые вопросы о себе

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.12.2019 - 17:56
О муже, отношении к Spise Girls, тату и улыбке: Виктория Бекхэм откровенно ответила на самые частые вопросы о себе
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория ответила на часто задаваемые вопросы о себе

Виктория Бекхэм – известная бизнесвумен, дизайнер, а в прошлом – певица, жена знаменитого футболиста и счастливая мама четверых детей. Казалось бы, мы знаем о ней все. Но сама 45-летняя икона стиля так не считает. Она решила ответить на часто задаваемые вопросы от первого лица, записав ролик и опубликовав его у себя на странице.

О муже, отношении к Spise Girls, тату и улыбке: Виктория Бекхэм откровенно ответила на самые частые вопросы о себеВиктория рассказала много нового о себе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

И начала Виктория, которая славится ироничным отношением к себе, также с юмора. На вопрос, чем она знаменита, она ответила: "Тем, что я не улыбаюсь, никогда!". Напомним, Виктория в свое время пережила массу нападок от поклонников и прессы, почему она никогда не улыбается на фото. Одно время она отшучивалась, что просто ответственна за модную индустрию, и ей не до улыбок. После просто говорила, что на самом деле в жизни она веселая и улыбчивая. К слову, со временем и фото Виктории с улыбкой в сети стало намного больше.

Новое видео о Виктории (видео: instagram.com/victoriabeckham)

О том, какая она в жизни, супруга Дэвида Бекхэма также рассказала подробнее. "Добрая, хорошая мама, я могу быть веселой и прикольной… Внезапно? Да, так и есть", – сказала знаменитая икона стиля. Также она вспомнила о знакомстве со своим будущим мужем. "Это было очень, очень давно… На игре "Манчестер Юнайтед".

О муже, отношении к Spise Girls, тату и улыбке: Виктория Бекхэм откровенно ответила на самые частые вопросы о себеХорошая мама главное определение себя самой Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Не обошла стороной она и вопрос об участии в знаменитом гелз-бенде, который и сделал из девушку мировую знаменитость – Spise Girls. Как известно, Виктория – единственная, кто не смог присоединиться к остальным участницам после воссоединения группы. Тем не менее, она заявила: "Я всегда буду "спайс герл!" и добавила красноречивый жест всех девушек группы.

О муже, отношении к Spise Girls, тату и улыбке: Виктория Бекхэм откровенно ответила на самые частые вопросы о себеВиктория и Дэвид (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Еще один вопрос касался ее татуировок. Как оказалось, сейчас на теле Виктории осталось одно тату – крошечный крестик на пальце правой руки, который практически не заметен со стороны и к тому же стоил мастеру огромных усилий. Остальные рисунки она постепенно вывела.

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