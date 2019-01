Кто поедет в Израиль от Украины: знакомимся со всеми участниками Нацотбора

Фото: Участники Нацотбора на Евровидение 2019 (коллаж РБК-Украина)

За право выступить в Тель-Авиве на Евровидении 2019 от Украины будут соревноваться 16 претендентов

В этом году за право участвовать в песенном конкурсе "Евровидение 2019", который пройдет уже через несколько месяцев в Тель-Авиве, будут соревноваться 16 украинских исполнителей. Они будут соревноваться в прямых эфирах 16 и 23 февраля.

Недавно стал известен полный список артистов, которые будут участвовать в отборе. Когда объявили все имена, многим стало интересно, кем же является каждый из участников.

Что известно о конкурсантах Национального отбора? Объясняем в подборке RBC-Lite.

А кто из участников нравится вам? Голосуйте на сайте!

Фото: Участники Национального отбора на Евровидение 2019 (пресс-служба телеканала СТБ)

Brunettes Shoot Blondes

Криворожская инди-рок-группа Brunettes Shoot Blondes уже принимала участие в Нацотборе на Евровидение, но победить им не удалось. Зато это стало хорошим поводом, чтобы о творчестве группы узнало больше украинцев.

Кроме того, им удалось попасть в заголовки The Daily Mirror, Billboard, Rolling Stone Brasil и других престижных изданий благодаря видеоклипам и песням.

Видео: Brunettes Shoot Blondes - "Knock Knock" (Youtube-канал Brunettes Shoot Blondes)

Так, их видео на композицию "Knock Knock" уже набрало более 9 миллионов просмотров и принесло артистам награду на престижной Berlin Music Video Awards, которая была присуждена за лучшую концепцию. А клип "Hips" позволил музыкантам завоевать легендарную американскую премию Angeles Film Awards, которую присудили за лучшее музыкальное видео.

На Нацотборе группа будет выступать с композицией "Houston". Ее группа еще не презентовала: премьера песни состоится 29 января.

KHAYAT

Ранее RBC-Lite уже подобрал интересные факты об артисте KHAYAT, который является одним из конкурсантов Нацотбора.

Современное звучание в сочетании с особой украинской стилистикой – "визитная карточка" артиста KHAYAT (Андрей Хаят). Он в основном исполняет каверы на треки знаменитых украинских исполнителей (к примеру, Святослава Вакарчука и Сергея Бабкина), но с особыми авторскими нотками.

Видео: KHAYAT - DEVOCHKA (YouTubeканал Sevиn Dieva)

У исполнителя уже есть две авторские песни: DEVOCHKA", которую он презентовал летом прошлого 2018-го года, и "Ясно", которая вышла в октябре того же года. Треки он пишет под руководством Ивана Дорна и на его лейбле Masterskaya.

Об участии в Национальном отборе на Евровидение KHAYAT говорит как о наиболее ответственном опыте в его карьере артиста.

KAZKA

Группа примет участие в Нацотборе уже во второй раз. В прошлом году музыканты соревновались в Национальном отборе с песней "Дива".

Благодаря международной популярности хита "Плакала", группа KAZKA считают одним из фаворитов нынешнего отбора. Это молодая группа, образовавшаяся в 2017-м году. Играют артисты в стиле экспериментал-поп, добавляя элементы электро-фолка.

Видео: KAZKA – Свята (Youtube-канал KAZKA)

2018 год принес группе KAZKA лидирующие позиции в мировых чартах, немало наград и успех первого альбома "KARMA". Альбом включает 10 треков, среди которых - и кавер на песню "Мовчати" Кузьмы Скрябина.

С какой песней KAZKA выступит на конкурсе в этом году – пока неизвестно.

LETAY

Сначала украинская группа LETAY была известна под названием "We Are!!". Однако с 2016-го коллектив выступает уже под другим названием. Раньше это было трио, а после "ребрединга" к группе присоединилась Майя Скорик, которая играет на скрипке. В том же году артисты представили студийный альбом "Вітер без пилу", где есть композиции на трех языках – украинском, английском и русском.

В целом группа имеет два студийных альбома и несколько клипов.

Видео: LETAY – Мила моя (Youtubeканал LETAY)

Артисты могут похвастаться плодотворным сотрудничеством с британцем Энди Томсоном, известным звукорежиссером. Именно он стал саундпродюсером их дебютного альбома "The Bright Side".

В Национальном отборе, который будет транслироваться на телеканале СТБ, группа LETAY будет принимать участие уже во второй раз.

Freedom jazz

Десять ярких девушек-музыкантов из коллектива Freedom jazz играют на многих музыкальных инструментах. Это и клавиши, и бас-гитара, и ударные, и духовая секция. Также в группе – три вокалисты.

Freedom jazz – группа, в составе которого есть только женщины. Кроме зажигательных песен, девушки устраивают на своих выступлениях настоящие шоу и применяют зрелищные акробатические трюки.

Видео: Freedom Jazz на сцене Дворца Украина (Youtubeканал Freedom Jazz)

Проект создала режиссер и хореограф Елена Коляденко. Freedom jazz активно гастролирует по Украине и другим странам уже более десяти лет, и его хорошо знают украинские зрители.

В этом году они будут соревноваться за право представлять нашу страну на престижном песенном конкурсе.

ANNA MARIA

Уже давно известный украинцам дуэт ярких девушек-близнецов родом из Симферополя существует с 2004-го года.

Впрочем, петь сестрички начали еще в детстве, когда им было по шесть лет.

Видео: Анна-Мария – Чому? (Youtube-канал ANNA МАРИЯ)

Творческие и талантливые девушки из дуэта в разное время выступали в Израиле, Турции, Италии, Германии, Франции, Турции и многих других странах. Интересно, что сестры поют на двадцати языках мира и везде находят искренних поклонников.

Дуэт ANNA MARIA записали свой первый альбом "Разные" в 2015 году. В альбом вошли песни на трех языках – английском, русском и украинском. 16 ноября 2018 года дуэт представил клип на композицию "Чому?", музыку и слова к которой написали сами.

YUKO

Фольклорные мотивы, украинские народные песни, электронная музыка – все эти стили и приемы объединяет в своем творчестве украинский электро-фолк группа YUKO. Музыканты активно используют в своих треках аутентичные тексты, которую были собраны фольклористами в разных уголках нашей страны.

Музыканты из группы YUKO уже создали два альбома, которые носят названия "Ditch" и "DURA?". Освещают артисты и актуальные проблемы: свой второй релиз они посвятили жертвам домашнего насилия.

Видео: YUKO - MAK (Youtube-канал Masterskaya)

Во время Нацотбора 2019 артисты выступят с треком GALYNA GULIALA. Трек на украинском языке переводить не будут: музыканты говорят, что песня может потерять уникальную аутентичность текста, в котором много фольклора.

TAYANNA

Украинская артистка Татьяна Решетняк, известная как TAYANNA, уже дважды боролась за право представлять нашу страну на Евровидении. В 2018-м она уступила артисту MELOVIN. В этом году она повторит попытку и поборется с другими конкурсантами.

В течение четырех лет она была в составе группы "Горячий шоколад". В 2016-м начала сольную карьеру, и уже довольно быстро завоевала любовь публики.

Видео: TAYANNA — Шкода (Youtube-канал TAYANNA)

Два года назад ее альбом "Тримай мене" был назван одним из лучших украинских релизов 2017-го года, а ее композиция "Шкода" быстро набрала более двух миллионов просмотров на YouTube.

Критики говорят, что в этом году она имеет неплохие шансы на победу и получение права на желанное выступление в известном конкурсе.

Braii

Молодая альтернативная украинская группа Braii – родом из Киева. Команду музыкантов собрала Оксана Брызгалова, которая имеет свою музыкальную студию "Исток". Експеримерти со стилями, драйв – то, что отличает группу от других.

Свой дебютный альбом 'City of Nothing' включает пять треков, и уже вскоре после релиза получил немало хороших отзывов. У группы есть три ярких видеоклипа.

Видео: Braii - On The Bottom (Youtubeканал Istok Studio)

Первый сольный концерт группа сыграла в Киеве 22 ноября 2018 года. На Нацотборе на Евровидение 2019 группа представит свою композицию "Maybe". Именно эта песня станет первым синглом из лонгплея, который музыканты планируют выпустить весной – в начале марта 2019-го.

BAHROMA

BAHROMA – группа с богатым творческим опытом, уже давно известная украинцам. Музыканты собрались в 2009 году, дебютировав в том же году с синглом "Надолго". Саундпродюсером трека стал известный клавишник группы "Океан Эльзы" и аранжировщик Милош Елич.

В том же 2009-м журнал "ELLE-Украина" назвал группу "надеждой отечественного поп-рока".

Видео: BAHROMA - На глубине (Youtube-канал BAHROMA)

Участие в Национальном отборе группа будет принимать уже во второй раз: в 2011 году BAHROMA стала финалисткой Нацотбора.

"ЦеШо"

"ЦеШо" – проект режиссера и продюсера Влада Троицкого, который представил группу в сентябре 2017-го года на фестивале "ГогольFest".

В состав группы вошли актеры "Театру-Пральні" – еще одного успешного проекта. "ЦеШо" можно описать как социальное кукольное кабаре. В нем - пять актеров, которые объединяют музыку и театр, показывая актуальные и острые проблемы современности.

Видео: ЦеШо – Alone (Youtubeканал RUПервый)

Уже тогда Троицкий спрогнозировал, что группу ждет успех. "ЦеШо" - группа молодых музыкантов: самой младшей участнице группы – 22 года, а самому старшему – 26. Но все они – уже опытные артисты, которые хорошо знают, что такое сцена.

Вера Кекелия/VERA KEKELIA

Творческая карьера украинской артистки Веры Кекелии началась довольно давно: еще в 2003-м году.

В 2010-м году ее избрали финалисткой телепроекта "Суперзірка" на телеканале "1+1", а через некоторое время она пела в составе поп-группы "А.Р.М.И.Я.". В 2016 году певица находилась в составе украинского джазового оркестра имени Александра Фокина "Radioband".

Видео: VERA KEKELIA - Похожи (Youtubeканал VERA KEKELIA)

После своего участия в известном проекте "Голос країни" в 2017-м году VERA KEKELIA решила заняться сольным творчеством.

С прошлого года она также принимает участие в известном проекте "Женский Квартал". В этом году артистка принимает участие в Национальном отборе. Это для артистки уже третья попытка попасть на всемирно известный конкурс.

KiRA MAZUR

Интересно, что KiRA MAZUR стала популярной сначала в Европе, а уже потом в Украине: ей нередко отказывали в сотрудничестве в Украине, поэтому она рассылала свои композиции зарубежным продюсерам.

Сотрудничала с обладателем Grammy, известным французским музыкантом и продюсером Керредином Солтани, на которого вышла через соцсети.

Видео: KiRA MAZUR – Дихати (Youtubeканал KiRA MAZUR)

Творчество проекта отличает сочетание различных стилей, а особенно – украинского фолка. Настоящее имя певицы – Елена Мазур. Артистка – родом из Винницкой области. Она также является композитором и автором текстов, играет на гитаре и на клавишных.

В этом году на Нацотборе она надеется на уверенную победу!

The Hypnotunez

Винницкие музыканты The Hypnotunez стали популярными после участия в проекте "Х-фактор" 2016-го года. В том же году группа презентовала альбом "Shout. Dark&Mysterious".

Название коллектива происходит от "hypno-" ("гипно") и "tune" – мотив, мелодия.

Видео: The Hypnotunez - Swing Me Up! (Youtube-канал The Hypnotunez)

Swingcore – именно так называют свой стиль сами музыканты. Впрочем, стиль, в котором играют артисты, описать одним словом просто невозможно. Это и панк-рок, и джаз, и свинг, и много других направлений. В этом году амбициозные и вспыльчивые The Hypnotunez посоревнуются в Нацотборе на Евровидение 2019.

LAUD

Артист Влад Каращук – самый молодой участник отбора на Евровидение от Украины. Он уже второй раз принимает участие в соревновании за право представлять Украину на всемирно известном песенном конкурсе.

Видео: LAUD - Не Залишай (Youtube-канал LAUD)

Сейчас артист работает совместно с лейблом Enjoy Records и Игорем Тарнопольським - продюсером певицы Джамалы.

Первый сингл LAUD под названием "У цю ніч" довольно быстро собрал на Youtube более 600 тысяч просмотров. Впоследствии его трек "Не Залишай" в первые дни после релиза возглавил чарт украинского iTunes.

Ivan NAVI

Своей карьерой артист Ivan NAVI, как известно, обязан Кузьме Скрябину. Именно он в свое время заметил певца в "Співай, як зірка", которое шло у на Новом канале.

Сейчас на счету исполнителя - уже 9 хитов и несколько номинаций в различных украинских престижнии музыкальных премиях.

Відео: Ivan NAVI - "Такі молоді" (Youtube-канал Ivan NAVI)

В этом году участие артиста в Национальном отборе станет первой попыткой молодого, но перспективного певца попасть на Евровидение.

Напомним, группа KAZKA выразил свою уверенность в победе в Нацотборе на Евровидение 2019.

Кроме того, один из конкурсантов уже определился с песней для участия в конкурсе и представил ее публике.

Видео: Самые яркие новички украинского шоу-бизнеса (video.rbc.ua)