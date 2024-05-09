Євробачення 2024: Україна піднялася у рейтингу букмекерів напередодні другого півфіналу
9 травня у Мальме відбудеться другий напівфінал Євробачення 2024. І після нього стане зрозуміло, хто потрапить у фінал та змагатиметься за перемогу. Як виявилося, букмекери вже оновили свої прогнози та назвали нових потенційних лідерів Євробачення.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Eurovision World.
Хто переможе на Євробаченні
Так, перше місце нині пророкують артисту з Хорватії. Співак Baby Lasagna підкорив виступом та піснею "Rim Tim Tagi Dim".
А тому йому вдалося "посунути" швейцарського співака Nemo з піснею "The Code", який був лідером минулих прогнозів букмекерів.
Baby Lasagna на Євробаченні 2024 (фото: eurovision.tv)
А на третьому місці може опинитися Україна. Після того, як Alyona Alyona і Jerry Heil довели до сліз потужним виступом у першому напівфіналі, їхні шанси на перемогу збільшилися. Саме тому артистки "стрибнули" з четвертого рядка на третій.
Україна на Євробаченні (фото: instagram.com/thejerryheil)
На четвертому місці, як вважають букмекери, може опинитися Ірландія. А п'яте місце пророкують Італії.
Хто переможе на Євробаченні 2024 (скріншот)
Другий напівфінал Євробачення - що відомо
Нагадаємо, ця подія відбудеться вже 9 травня о 22:00 за київським часом. На сцену вийдуть представники таких країн:
- Мальта
- Албанія
- Греція
- Швейцарія
- Чехія
- Австрія
- Данія
- Вірменія
- Латвія
- Сан-Марино
- Грузія
- Бельгія
- Естонія
- Ізраїль
- Норвегія
- Нідерланди.
Потім у фінал потраплять 10 країн, які отримають найвищу кількість балів. Переможця Євробачення визначать вже 11 травня.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Jerry Heil отримала травму під час виступу.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що український режисер розкрив деталі дуже символічного номера на Євробаченні.