Нацвідбір на Євробачення 2019: хто такий KHAYAT і що у нього спільного з Вакарчуком

Колаж РБК-Україна

Напередодні Нацвідбору на Євробачення ми зібрали цікаві факти про співака і його кращі треки

Усі учасники Національного відбору на Євробачення 2019 визначені! 16 виконавців поборються за право представляти Україну на престижному пісенному конкурсі, який пройде з 14 по 18 травня в Ізраїлі.

Одним з конкурсантів є молодий і перспективний артист, електронщик KHAYAT. Ми зібрали яскраві фото співака і цікаві факти про нього.

Адо Хаят (фото: instagram.com/ado.khayat)

Біографія KHAYAT

Про особисте життя KHAYAT відомо небагато. Під цим псевдонімом творить молодий українець Адо (Андрій) Хаят. В активі виконавця два авторських треки - "DEVOCHKA" який вийшов влітку, а у жовтні був екранізований, і "Ясно". Останній побачив світ на лейблі Івана Дорна Masterskaya в компіляції "M Raw Compilation Vol. 4".

Адо Хаят (фото: instagram.com/ado.khayat)

Але Адо Хаят співає не тільки свої пісні. Наприклад, в мережі можна знайти відео, на яких він переспівує відомі хіти культових українських музикантів - лідера "Океану Ельзи" Святослава Вакарчука ("Мене") і Сергія Бабкіна ("Ще Осінь Зовсім Молода").

Адо Хаят (фото: instagram.com/ado.khayat)

Хаят дружить з багатьма українськими музикантами "нової хвилі". Серед них - учасники різноманітних талант-шоу (DIMA LIBRA, Яна Соуле, Рамі Каллас), режисер Герман Ненов і багато інших.

Адо Хаят (фото: instagram.com/ado.khayat)

Хлопець любить не тільки співати, але й фотографуватися. Про це свідчать яскраві знімки з його Instagram.

Адо Хаят (фото: instagram.com/ado.khayat)

А ще у співака є молодша сестричка Далія.

Сестра Адо Хаята (фото: instagram.com/ado.khayat)

Пісні KHAYAT

У хлопця ефектний вокал, а однією з його фішок є народна стилістика виконання. Ну, і сучасний саунд, звичайно ж.

"Шикарний артист, талановитий виконавець з цікавим музичним стилем. Те, що і потрібно Україні зараз", - говорить про Адо кліпмейкер Севін Дієва.

KHAYAT - DEVOCHKA

Відео: YouTube/Sevіn Dieva

KHAYAT - Ясно

Відео: YouTube/Masterskaya

KHAYAT - Мені (cover OE)

Відео: YouTube/Ado Khayat

KHAYAT - Ще Осінь Зовсім Молода (cover Сергій Бабкін)

Відео: YouTube/Ado Khayat

Не виключено, що виступати у Нацвідборі на Євробачення Хайят буде з піснею "Ясно". Вона вийшла в грудні 2018 року. Крім того, артист показав фрагмент відео на неї.

Відео: instagram.com/sevindieva

Нагадаємо, що в прямих ефірах оцінювати виступи учасників у Нацвідборі будуть Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов. Музичний продюсер відбору став Руслан Квінта, а ведучим буде незрівняний Сергій Притула.

До речі, нещодавно був представлений офіційний логотип Євробачення 2019, автори якого при його створенні надихалися девізом "Дозволь собі мріяти".