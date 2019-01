Хто поїде до Ізраїля від України: знайомимося з усіма учасниками Нацвідбору

Фото: Учасники Нацвідбору на Євробачення 2019 (колаж РБК-Україна)

За право виступити у Тель-Авіві на Євробаченні 2019 від України змагатимуться 16 претендентів

Цього року за право брати участь у пісенному конкурсі "Євробачення 2019", що пройде вже за кілька місяців у Тель-Авіві, змагатимуться 16 українських виконавців. Вони змагатимуться у прямих ефірах 16 та 23 лютого.

Недавно став відомий повний список артистів, які братимуть участь у відборі. Коли оголосили всі імена, багатьом стало цікаво, ким же є кожен із учасників.

Що відомо про конкурсантів Національного відбору? Пояснюємо у підбірці RBC-Lite.

А хто з учасників подобається вам? Голосуйте на сайті!

Фото: Учасники Національного відбору на Євробачення 2019 (прес-служба телеканалу СТБ)

Brunettes Shoot Blondes

Криворізький інді-рок-гурт Brunettes Shoot Blondes вже брав участь у Нацвідборі на Євробачення, але перемогти їм не вдалося. Зате це стало хорошим приводом, щоб про творчість гурту дізналося більше українців.

Крім того, їм вдалося потрапити до заголовків The Daily Mirror, Billboard, Rolling Stone Brasil та інших видань завдяки відеокліпам та пісням.

Відео: Brunettes Shoot Blondes - "Knock Knock" (Youtube-канал Brunettes Shoot Blondes)

Так, їхнє відео на композицію "Knock Knock" вже набрало понад 9 мільйонів переглядів і принесло артистам нагороду на престижній Berlin Music Video Awards, що була присуджена за кращу концепцію. А кліп "Hips" дозволив артистам завоювати легендарну американську премію Angeles Film Awards, яку присудили за краще музичне відео.

На Нацвідборі гурт буде виступати з композицією "Houston". Її гурт ще не презентував: прем’єра пісні пройде 29 січня.

KHAYAT

Раніше RBC-Lite вже підібрав цікаві факти про артиста KHAYAT, який є одним із конкурсантів Нацвідбору.

Сучасне звучання у поєднанні з особливою українською стилістикою – "візитна картка" артиста KHAYAT (Андрій Хаят). Він здебільшого виконує кавери на треки знаменитих українських виконавців (приміром, Святослава Вакарчука і Сергія Бабкіна), але із особливими авторськими нотками.

Відео: KHAYAT - DEVOCHKA (YouTube-канал Sevіn Dieva)

У виконавця вже є дві авторські пісні: DEVOCHKA", яку він презентував влітку минулого 2018-го року, і "Ясно", яка вийшла у жовтні того ж року. Треки він пише під керівництвом Івана Дорна і на його лейблі Masterskaya.

Про участь у Національному відборі на Євробачення KHAYAT каже як про найвідповідальніший досвід у його кар’єрі артиста.

KAZKA

Гурт візьме участь у Нацвідборі вже вдруге. Минулого року музиканти змагалися у Національному відборі з піснею "Дива".

Завдяки міжнародній популярності хіта "Плакала", гурт KAZKA вважають одним із фаворитів цьогорічного відбору. Це молодий гурт, що утворився у 2017-му році. Грають артисти у стилі експериментал-поп, додаючи елементи електро-фолку.

Відео: KAZKA – Свята (Youtube-канал KAZKA)

2018 рік приніс гурту KAZKA лідируючі позиції у світових чартах, немало нагород та успіх першого альбому "KARMA". Альбом включає 10 треків, серед яких - і кавер на пісню "Мовчати" Кузьми Скрябіна.

З якою піснею KAZKA виступить на конкурсі цього року – поки невідомо.

LETAY

Спочатку український гурт LETAY був відомий під назвою "We Are!!". Проте з 2016-го колектив виступає вже під іншою назвою. Раніше це було тріо, а після "ребредингу" до гурту приєдналася Майя Скорик, яка грає на скрипці. Того ж року артисти презентували студійний альбом "Вітер без пилу", де є композиції трьома мовами – українською, англійською і російською.

Загалом гурт має два студійні альбоми та кілька кліпів.

Відео: LETAY – Мила моя (Youtube-канал LETAY)

Артисти можуть похвалитися плідною співпрацею з британцем Енді Томсоном – відомим звукорежисером. Саме він став саундпродюсером їхнього дебютного альбому "The Bright Side".

У Національному відборі, який транслюватиметься на телеканалі СТБ, гурт LETAY братиме участь вже вдруге.

Freedom jazz

Десять яскравих музиканток із колективу Freedom jazz грають на багатьох музичних інструментах. Це і клавіші, і бас-гітара, і ударні, і духова секція. Також у гурті – три вокалісти.

Freedom jazz – гурт, у складі якого є лише жінки. Крім запальних пісень, дівчата також влаштовують на своїх виступах справжні шоу і застосовують видовищні акробатичні трюки.

Відео: Freedom Jazz на сцені Палацу Україна (Youtube-канал Freedom Jazz)

Проект створила режисер і хореограф Олена Коляденко. Freedom jazz активно гастролює Україною та іншими країнами вже понад десять років, і його добре знають українські глядачі.

Цього року вони змагатимуться за право представляти нашу країну на престижному пісенному конкурсі.

ANNA MARIA

Вже давно відомий українцям дует яскравих дівчат-близнючок родом із Сімферополя існує із 2004-го року.

Втім, співати сестрички почали ще у дитинстві, коли їм було по шість років.

Відео: Анна-Марія – Чому? (Youtube-канал ANNA MARIA)

Творчі й талановиті дівчата з дуету в різний час виступали у Ізраїлі, Туреччині, Італії, Німеччині, Франції, Туреччині та в багатьої інших країнах. Цікаво, що сестри співають двадцятьма мовами світу і всюди знаходять щирих прихильників.

Дует ANNA MARIA записали свій перший альбом "Разные" у 2015 році. До альбому увійшли пісні трьома мовами – англійською, російською та українською. 16 листопада 2018 року дует представив кліп на композицію "Чому?", музику та слова до якої написали самі.

YUKO

Фольклорні мотиви, українські народні пісні, електронна музика – всі ці стилі і прийоми об’єднує у своїй творчості український електро-фолк гурт YUKO. Музиканти активно використовують в своїх треках автентичні тексти, яку були зібрані фольклористами по різних куточках нашої країни.

Музиканти з гурту YUKO вже створили два альбоми, що носять назви "Ditch" та "DURA?". Висвітлюють артисти і актуальні проблеми: свій другий реліз вони присвятили жертвам домашнього насильства.

Відео: YUKO - MAK (Youtube-канал Masterskaya)

Під час Нацвідбору 2019 артисти виступлять із треком GALYNA GULIALA. Трек українською мовою перекладати не будуть: музиканти кажуть, що через це пісня може втратити унікальну автентичність тексту, в якому багато фольклору.

TAYANNA

Українська артистка Тетяна Решетняк, відома як TAYANNA, вже двічі змагалася за право представляти нашу країну на Євробаченні. У 2018-му вона поступилася артисту MELOVIN. Цього року вона повторить спробу і позмагається з іншими конкурсантами.

Протягом чотирьох років вона була в складі гурту "Гарячий шоколад". У 2016-му почала сольну кар'єру, і вже доволі швидко завоювала любов публіки.

Відео: TAYANNA — Шкода (Youtube-канал TAYANNA)

Два роки тому її альбом "Тримай мене" був названий одним із кращих українських релізів 2017-го року, а її композиція "Шкода" швидко набрала понад два мільйони переглядів на YouTube.

Критики кажуть, що цього року вона має непогані шанси на перемогу і здобуття права на омріяний виступ у відомому конкурсі.

Braii

Молодий альтернативний український гурт Braii – родом із Києва. Команду музикантів зібрала Оксана Бризгалова, яка має свою музичну студію "Істок". Експеримерти зі стилями, драйв – те, що відрізняє гурт від інших.

Свій дебютний альбом 'City of Nothing' включає п'ять треків, і вже невдовзі після релізу отримав немало хороших відгуків. Гурт має три яскравих відеокліпи.

Відео: Braii - On The Bottom (Youtube-канал Istok Studio)

Перший сольний концерт гурт зіграв у Києві 22 листопада 2018 року. На Нацвідборі на Євробачення 2019 гурт представить свою композицію "Maybe". Саме ця пісня стане першим синглом із лонгплею, який музиканти планують випустити навесні – на початку березня 2019-го.

BAHROMA

BAHROMA – гурт із багатим творчим досвідом, вже давно відомий українцям. Музиканти зібралися у 2009 році, дебютувавши того ж року із синглом "Надолго". Саундпродюсером треку став відомий клавішник гурту "Океан Ельзи" і аранжувальник Мілош Єліч.

У тому ж 2009-му журнал "ELLE-Україна" назвав гурт "надією вітчизняного поп-року".

Відео: BAHROMA - На глубине (Youtube-канал BAHROMA)

Участь у Національному відборі гурт братиме вже вдруге: у 2011 році BAHROMA стала фіналісткою Нацвідбору.

"ЦеШо"

"ЦеШо" – проект режисера та продюсера Влада Троїцького, який представив гурт у вересні 2017-го року на фестивалі "ГогольFest".

До складу гурту увійшли актори "Театру-Пральні" – ще одного успішного проекту. "ЦеШо" можна описати як соціальне лялькове кабаре. У ньому - п'ять акторів, які поєднують музику і театр, показуючи актуальні й гострі проблеми сьогодення.

Відео: ЦеШо – Alone (Youtube-канал UA:Перший)

Вже тоді Троїцький спрогнозував, що гурт чекає успіх. "ЦеШо" - гурт молодих музикантів: наймолодшій учасниці гурту – 22 роки, а найстаршому – 26. Але всі вони – вже досвідчені артисти, які добре знають, що таке сцена.

Віра Кекелія/VERA KEKELIA

Творча кар'єра української артистки Віри Кекелії розпочалася доволі давно: ще в 2003-му році.

2010-го року її обрали стала фіналісткою телепроекту "Суперзірка" на телеканалі "1+1", а через деякий час вона співала у складі поп-гурту "А.Р.М.І.Я.". У 2016 році співачка перебувала у складі українського джазового оркестру імені Олександра Фокіна "Radioband".

Відео: VERA KEKELIA - Похожи (Youtube-канал VERA KEKELIA)

Після своєї участі у відомому проекті "Голос країни" в 2017-му році VERA KEKELIA вирішила зайнятися сольною творчістю.

З минулого року вона також бере участь у відомому проекті "Жіночий Квартал". Цього року артистка бере участь у Національному відборі. Це для артистки вже третя спроба потрапити на всесвітньо відомий конкурс.

KiRA MAZUR

Цікаво, що KiRA MAZUR стала популярною спершу в Європі, а вже потім в Україні: їй нерідко відмовляли у співпраці в Україні, тому вона розсилала свої композиції зарубіжним продюсерам.

Співпрацювала із володарем Grammy, відомим французьким музикантом та продюсером Керредіном Солтані, на якого вийшла через соцмережі.

Відео: KiRA MAZUR – Дихати (Youtube-канал KiRA MAZUR)

Творчість проекту вирізняє поєднанням різноманітних стилів, а особливо – українського фолку. Справжнє імя співачки – Олена Мазур. Артистка – родом із Вінничини. Вона також є композитором і автором текстів, грає на гітарі й на клавішних.

Цього року на Нацвідборі вона сподівається на впевнену перемогу!

The Hypnotunez

Вінницькі музиканти The Hypnotunez стали популярними після участі у проекті "Х-фактор" 20-16-го року. Того ж року гурт презентував альбом "Shout. Dark&Mysterious".

Назва колективу походить від "hypno-" ("гіпно") та "tune" – мотив, мелодія.

Відео: The Hypnotunez - Swing Me Up! (Youtube-канал The Hypnotunez)

Swingcore – саме так називають свій стиль самі музиканти. Втім, стиль, у якому грають артисти, описати одним словом просто неможливо. Це і панк-рок, і джаз, і свінг, та багато інших напрямків. Цього року амбіційні і запальні The Hypnotunez позмагаються у Нацвідборі на Євробачення 2019.

LAUD

Артист Влад Каращук – наймолодший учасник відбору на Євробачення від України. Він вже вдруге бере участь у змаганні за право представляти Україну на всесвітньо відомому пісенному конкурсі.

Відео: LAUD - Не Залишай (Youtube-канал LAUD)

Зараз артист працює спільно із лейблом Enjoy Records та Ігорем Тарнопольським - продюсером співачки Джамали.

Перший сингл LAUD під назвою "У цю ніч" досить швидко зібрав на Youtube понад 600 тисяч переглядів. Згодом його трек "Не Залишай" у перші дні після релізу очолив чарт українського iTunes.

Ivan NAVI

Своєю кар'єрою артист Ivan NAVI, як відомо, зобов'язаний Кузьмі Скрябіну. Саме він свого часу помітив співака у телешоу "Співай, як зірка", яке йшло на Новому каналі.

Зараз на рахунку виконавця – вже 9 хітів та кілька номінацій у різних українських престижниї музичних преміях.

Відео: Ivan NAVI - "Такі молоді" (Youtube-канал Ivan NAVI)

Цьогорічна участь артиста у Національному відборі стане першою спробою молодого, але перспективного співака потрапити на Євробачення.

Нагадаємо, гурт KAZKA висловив свою впевненість у перемозі в Нацвідборі на Євробачення 2019.

Крім того, один з конкурсантів вже визначився з піснею для участі в конкурсі і презентував її публіці.

