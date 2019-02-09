Нацотбор на Евровидение 2019: онлайн-трансляция

Трио жюри нацотбора на Евровидение 2019

Первый полуфинал нацотбора на Евровидение 2019 состоится сегодня, 9 февраля, в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:Перший

Нацотбор на Евровидение 2019 состоится сегодня, 9 февраля, во дворце культуры столичного КПИ. На сцену первого этапа выйдет ровно половина участников отбора – восемь из шестнадцати.

Список конкурсантов выглядит следующим образом: The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA. Отметим, что все участники перечислены в порядке их выступлений.

В качестве беспристрастного жюри выступают культовые, для украинского шоу-бизнеса, звезды: Андрей Данилко, победительница Евровидения 2016, Джамала, и Евгений Филатов (известный под псевдонимом THE Maneken, а также, как муж певицы ONUKA). Напомним, что в финал выйдут всего трое участников.

Что ожидать от участников?

Винницкий коллектив, The Hypnotunez, откроет национальный отбор, представив песню – микс нескольких музыкальных стилей – "Hey"!

LETAY добавит лирики в этот вечер, представив романтичную песню на украинском языке – "Мила моя".

Экс-участница шоу Голос країни, VERA KEKELIA, которую многие считают фаворитом, представит мотивационную композицию – "WOW"!

Группа ЦеШо обещает «снести» всем зрителям головы своим театральным перфомансом с композицией "Hate".

Коллектив YUKO решил «пойти против системы» и не использовать в своей композиции "GALYNA GULIALA" английский язык, чтобы максимально донести до зрителей аутентичность фольклорного текста.

Одна из самых ярких участниц нацотбора, Maruv, представит широкой аудитории провокационную композицию "BANG!" , которая уже «взорвала» сеть, вызвав противоречивую реакцию зрителя. К слову, эта исполнительница последней вошла в список участников отбора.

Парни из Brunettes Shoot Blondes, которые уже принимали участие в позапрошлом нацотборе, представят композицию "Houston".

Завершать первый полуфинал будет лирическая песня группы Bahroma - "Назавжди-Навсегда". Эта композиция особенно близка фронтмену группы, Роману Бахареву, являясь фактически его исповедью.

Напомним, что ведущим нацотбора будет шоу-мен, Сергей Притула, для которого это будет уже третий год кряду в качестве главного голоса национального отбора на Евровидение.

Начало шоу в 19:00 в прямом эфире телеканалов СТБ и UA:Перший.