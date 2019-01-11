"Доля велить їхати в Ізраїль": KAZKA впевнена у своїй перемозі

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Впевненості знаменитого тріо інші учасники можуть тільки позаздрити

"Прорив року", за версією українського музичного каналу, група KAZKA вийшла у півфінал Нацвідбору " Євробачення 2019 і тут же зізналася, що не бачить серед 16 учасників конкурентів для себе.

На своїй сторінці в Instagram учасники групи трохи розповіли, чому саме вони повинні поїхати в Ізраїль і представити Україну на Євробаченні в цьому році.

"На один крок ближче до Землі Обітованої. KAZKA у півфіналі Національного відбору Євробачення 2019", - свідчить підпис в соціальній мережі.

Фото: Тріо готове до поїздки в Ізраїль (instagram.com/kazka.band)

"Микита обожнює фалафель, Діма - історію, а я подорожувати ... нам сама доля велить їхати в Ізраїль", - так учасники групи пояснили, чому вони заслуговують перемоги на півфіналі українського конкурсу.

Варто відзначити, що вибір пісні конкурсантів все ще під секретом, як і номер, під яким будуть виступати артисти.

В коментарях передплатники висловили свою думку про участь групи у пісенному конкурсі.

Скріншот: коментарі до посту KAZKA (instagram.com/kazka.band)

"Я впевнений,ви зможете перемогти", - написав dmitry_mochko.

"Ви гідні більшого, ніж якесь там Євробачення", - впевнена mia55555sali.

"З какай піснею?", - запитала myroslava_potushynska.

"Удачі хлопці я дуже в вас вірю", - побажала vladimirovna7521.

Нагадаємо, що українці вже склали свій рейтинг фаворитів на Національному відборі Євробачення 2019. Хто ці люди, можете дізнатися, прочитавши статтю.

Крім того, один з конкурсантів вже визначився з піснею для участі в конкурсі і презентував її слухачам.

Весь список учасників пісенного конкурсу Евровидениеуже опублікований, в ньому, як новачки, так і ті, хто пробував свої сили на минулому Нацвідборі.