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"Это кайф!" KiRA MАZUR выпустила песню для Евровидения

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.01.2019 - 12:04

Видео: YouTube/KiRA MАZUR

10 января стали известны все участники Национального отбора на Евровидение 2019. Одной из конкурсанток стала певица KiRA MАZUR (настоящее имя Елена  Мазур). Артистка уже презентовала трек, с которым выступит на конкурсе. Певица будет участвовать в Нацотборе с украиноязычной композицией "Дихати", которую она сама и написала.

"Я стараюсь быть абсолютно честной с собой, с людьми, со своими слушателями, пишу песни сама, и каждая из них - это настоящие мои чувства, отражающие мое внутреннее состояние... Когда внутри появляется то, что скрыть уже невозможно, оно выходит наружу", - говорит Мазур

Текст песни "Дихати":

А ти шо знайшла? 
В нього очі чорні, 
Аж приторні, неповторні,
Ой як бо ж то з ними бути,
Як забути всі ті смути?
Ой, я вже не твоя,
Йде вся Земля коло кружля..

Ти мені треба немов як дихати, 
Коли так важко - я буду буяти,
Коли до серця мало все призвести,
Коли так важко, я мушу дихати!

Вкрився туманом…
Чом, чом? Своїм обманом..
А я шо знайшла, в нього очі чорні,
Аж приторні, неповторні,
Все забрав, покотився ланом,
Став курганом, океаном,
Ген на дно я…

&quot;Это кайф!&quot; KiRA MАZUR выпустила песню для Евровидения

KiRA MАZUR (фото: facebook.com/globaleventslviv)

Украинцы уже оценили новое творение певицы.

"О Боже! Как же долго я этого ждала!" - написала одна фанатка артистки.

"Ленчик! Это кайф! Благодарю за заряд и энергию волшебную!" - прокомментировала девушка Евгения.﻿

Добавим, что творчество KiRA MАZUR отличается эклектичным стилем, который сочетает элементы украинского фолка с различными стилями музыки, который завершают уникальный голос и оригинальная манера исполнения. 

Видео: YouTube/KiRA MАZUR

Напомним, что за право петь на Евровидении в Израиле поборется и мегапопулярная группа KAZKA.

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