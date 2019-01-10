"Это кайф!" KiRA MАZUR выпустила песню для Евровидения

Видео: YouTube/KiRA MАZUR

10 января стали известны все участники Национального отбора на Евровидение 2019. Одной из конкурсанток стала певица KiRA MАZUR (настоящее имя Елена Мазур). Артистка уже презентовала трек, с которым выступит на конкурсе. Певица будет участвовать в Нацотборе с украиноязычной композицией "Дихати", которую она сама и написала.

"Я стараюсь быть абсолютно честной с собой, с людьми, со своими слушателями, пишу песни сама, и каждая из них - это настоящие мои чувства, отражающие мое внутреннее состояние... Когда внутри появляется то, что скрыть уже невозможно, оно выходит наружу", - говорит Мазур

Текст песни "Дихати":

А ти шо знайшла?

В нього очі чорні,

Аж приторні, неповторні,

Ой як бо ж то з ними бути,

Як забути всі ті смути?

Ой, я вже не твоя,

Йде вся Земля коло кружля..

Ти мені треба немов як дихати,

Коли так важко - я буду буяти,

Коли до серця мало все призвести,

Коли так важко, я мушу дихати!

Вкрився туманом…

Чом, чом? Своїм обманом..

А я шо знайшла, в нього очі чорні,

Аж приторні, неповторні,

Все забрав, покотився ланом,

Став курганом, океаном,

Ген на дно я…

KiRA MАZUR (фото: facebook.com/globaleventslviv)

Украинцы уже оценили новое творение певицы.

"О Боже! Как же долго я этого ждала!" - написала одна фанатка артистки.

"Ленчик! Это кайф! Благодарю за заряд и энергию волшебную!" - прокомментировала девушка Евгения.﻿

Добавим, что творчество KiRA MАZUR отличается эклектичным стилем, который сочетает элементы украинского фолка с различными стилями музыки, который завершают уникальный голос и оригинальная манера исполнения.

Видео: YouTube/KiRA MАZUR

Напомним, что за право петь на Евровидении в Израиле поборется и мегапопулярная группа KAZKA.