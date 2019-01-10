"Это кайф!" KiRA MАZUR выпустила песню для Евровидения

Видео: YouTube/KiRA MАZUR
10 января стали известны все участники Национального отбора на Евровидение 2019. Одной из конкурсанток стала певица KiRA MАZUR (настоящее имя Елена Мазур). Артистка уже презентовала трек, с которым выступит на конкурсе. Певица будет участвовать в Нацотборе с украиноязычной композицией "Дихати", которую она сама и написала.
"Я стараюсь быть абсолютно честной с собой, с людьми, со своими слушателями, пишу песни сама, и каждая из них - это настоящие мои чувства, отражающие мое внутреннее состояние... Когда внутри появляется то, что скрыть уже невозможно, оно выходит наружу", - говорит Мазур
Текст песни "Дихати":
А ти шо знайшла?
В нього очі чорні,
Аж приторні, неповторні,
Ой як бо ж то з ними бути,
Як забути всі ті смути?
Ой, я вже не твоя,
Йде вся Земля коло кружля..
Ти мені треба немов як дихати,
Коли так важко - я буду буяти,
Коли до серця мало все призвести,
Коли так важко, я мушу дихати!
Вкрився туманом…
Чом, чом? Своїм обманом..
А я шо знайшла, в нього очі чорні,
Аж приторні, неповторні,
Все забрав, покотився ланом,
Став курганом, океаном,
Ген на дно я…
KiRA MАZUR (фото: facebook.com/globaleventslviv)
Украинцы уже оценили новое творение певицы.
"О Боже! Как же долго я этого ждала!" - написала одна фанатка артистки.
"Ленчик! Это кайф! Благодарю за заряд и энергию волшебную!" - прокомментировала девушка Евгения.
Добавим, что творчество KiRA MАZUR отличается эклектичным стилем, который сочетает элементы украинского фолка с различными стилями музыки, который завершают уникальный голос и оригинальная манера исполнения.
Видео: YouTube/KiRA MАZUR
Напомним, что за право петь на Евровидении в Израиле поборется и мегапопулярная группа KAZKA.