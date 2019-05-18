Тропикана-женщина: Лобода взбудоражила сеть горячими фото в купальнике

Украинская певица Светлана Лобода отправилась на отдых в теплые края и порадовала поклонников "горячими" снимками. На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на которых позирует в, судя по всему, ванной комнате, через окно которой виднеются пальмы и буйные заросли.

При этом артистка запечатлена в золотисто-черном купальнике, демонстрируя аппетитные формы и подтянутую фигуру. Снимки сделаны против света, что придает им особую атмосферность.

"no shoes no news", - подписала публикацию Лобода, что можно перевести как "босиком и без новостей".

Где именно она отдыхает и с кем, знаменитость раскрывать не стала.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фолловеры Светланы засыпали ее множеством комплиментов, восторгаясь ее фигурой и красотой.

"Светааааа! Ну это же слишком красиво"

"Ой шикарная какая. Спасибо,я умер"

"Тропикана женщина, горяча и бешенна"

"Дикарка Мирана"

"Красотка и талантище, вот с кого нужно писать картины, низкий поклон тебе!"

"Ты очень крутаааяя мамочка, уважаю и люблю безумно"

"Красотка наша"

"Какая же хорошенькая без макияжа!"

"Купальник клёвый)"

"Ты огонь!!! Света!!!!!"

"Светочка-конфеточка!"

"Без мейкапа идеальная просто!"

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода похвасталась необычной обновкой, созданной специально для нее.

Ранее Светлана Лобода "взорвала" сеть шикарной фигурой, позируя в облегающих нарядах.

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