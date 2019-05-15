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"Просто шик": Светлана Лобода похвасталась необычной обновкой

Lite » Мода 15.05.2019 - 17:31
"Просто шик": Светлана Лобода похвасталась необычной обновкой
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица показала сделанную специально для нее куртку

Украинская певица Светлана Лобода умеет привлекать внимание публики - каждое ее появление или же публикация в соцсетях активно обсуждается. В новом посте артистка поделилась с поклонниками радостью - она показала необычный предмет гардероба, созданный специально для нее. Фото в новом наряде звезда выложила на своей странице в Instagram.

На снимках Светлана позирует в джинсах и черной кожаной куртке-косухе, при этом последняя расписана строчками из стихотворения Марины Цветаевой "Мне нравится, что вы больны не мной". Образ певицы дополняют распущенные волосы и темная помада на губах. По словам исполнительницы, ей очень нравится ее обновка.

"Не буду небоскрёбы выстраивать из слов, скажу просто - мне в кайф носить эту косуху!!! Спасибо, ребята из Script, special for me", - написала Лобода.

&quot;Просто шик&quot;: Светлана Лобода похвасталась необычной обновкой

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонникам также весьма пришелся по душе подобный наряд и они оставили множество комплиментов в комментариях, восхищаясь стилем артистки.

  • "Так она вам идет"
  • "Светлана, вы просто огонь. Шикарная"
  • "Как всегда на высоте"
  • "Офигенная"
  • "Какая ты хорошенькая"
  • "Это же просто безупречно"
  • "Вам все идёт"
  • "Боже, какая крутая!"
  • "Да, действительно очень крутая куртка!"
  • "Просто шик"
  • "Очень красиво"
  • "Хороша!!!"
  • "Дерзкая девушка!"
  • "Очень стильно, Светлана!!!"
 

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода "взорвала" сеть шикарной фигурой, позируя в облегающих нарядах.

Также мы писали, что роскошная Светлана Лобода в дерзком "леопарде" обнажила свои прелести.

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