"Просто шик": Светлана Лобода похвасталась необычной обновкой

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица показала сделанную специально для нее куртку

Украинская певица Светлана Лобода умеет привлекать внимание публики - каждое ее появление или же публикация в соцсетях активно обсуждается. В новом посте артистка поделилась с поклонниками радостью - она показала необычный предмет гардероба, созданный специально для нее. Фото в новом наряде звезда выложила на своей странице в Instagram.

На снимках Светлана позирует в джинсах и черной кожаной куртке-косухе, при этом последняя расписана строчками из стихотворения Марины Цветаевой "Мне нравится, что вы больны не мной". Образ певицы дополняют распущенные волосы и темная помада на губах. По словам исполнительницы, ей очень нравится ее обновка.

"Не буду небоскрёбы выстраивать из слов, скажу просто - мне в кайф носить эту косуху!!! Спасибо, ребята из Script, special for me", - написала Лобода.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонникам также весьма пришелся по душе подобный наряд и они оставили множество комплиментов в комментариях, восхищаясь стилем артистки.

"Так она вам идет"

"Светлана, вы просто огонь. Шикарная"

"Как всегда на высоте"

"Офигенная"

"Какая ты хорошенькая"

"Это же просто безупречно"

"Вам все идёт"

"Боже, какая крутая!"

"Да, действительно очень крутая куртка!"

"Просто шик"

"Очень красиво"

"Хороша!!!"

"Дерзкая девушка!"

"Очень стильно, Светлана!!!"

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода "взорвала" сеть шикарной фигурой, позируя в облегающих нарядах.

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