Тропікана-жінка: Лобода розбурхала мережу гарячими фото в купальнику

Українська співачка Світлана Лобода вирушила на відпочинок у теплі краї і порадувала шанувальників "гарячими" знімками. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на яких позує в, судячи з усього, ванній кімнаті, через вікно якої видніються пальми і буйні зарості.

При цьому артистка відображена в золотисто-чорному купальнику, демонструючи апетитні форми і підтягнуту фігуру. Знімки зроблені проти світла, що надає їм особливу атмосферність.

"no shoes no news", - підписала публікацію Лобода, що можна перевести як "босоніж і без новин".

Де саме вона відпочиває і з ким, знаменитість розкривати не стала.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фолловери Світлани засипали її безліччю компліментів, захоплюючись її фігурою і красою.

"Светааааа! Ну це ж дуже красиво"

"Ой яка шикарна. Спасибі,я помер"

"Тропікана жінка, гаряча і бешенна"

"Дикунка Світу"

"Красуня і талант, ось з кого треба писати картини, низький уклін тобі!"

"Ти дуже крутаааяя матуся, поважаю і люблю шалено"

"Красуня наша"

"Яка ж гарненька без макіяжу!"

"Купальник кльовий)"

"Ти вогонь!!! Світла!!!!!"

"Світланка-конфеточка!"

"Без мейкапу просто ідеальна!"

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода похвалилася незвичайної обновкою, створеною спеціально для неї.

Раніше Світлана Лобода "підірвала" мережу шикарною фігурою, позуючи у красивих нарядах.

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