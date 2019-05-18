Тропікана-жінка: Лобода розбурхала мережу гарячими фото в купальнику

Співачка поділилася фото з відпочинку
Українська співачка Світлана Лобода вирушила на відпочинок у теплі краї і порадувала шанувальників "гарячими" знімками. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на яких позує в, судячи з усього, ванній кімнаті, через вікно якої видніються пальми і буйні зарості.
При цьому артистка відображена в золотисто-чорному купальнику, демонструючи апетитні форми і підтягнуту фігуру. Знімки зроблені проти світла, що надає їм особливу атмосферність.
"no shoes no news", - підписала публікацію Лобода, що можна перевести як "босоніж і без новин".
Де саме вона відпочиває і з ким, знаменитість розкривати не стала.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фолловери Світлани засипали її безліччю компліментів, захоплюючись її фігурою і красою.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, Світлана Лобода похвалилася незвичайної обновкою, створеною спеціально для неї.
Раніше Світлана Лобода "підірвала" мережу шикарною фігурою, позуючи у красивих нарядах.
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