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Нереальная красота: Лобода "взорвала" сеть шикарной фигурой

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.05.2019 - 21:03
Нереальная красота: Лобода "взорвала" сеть шикарной фигурой
Лобода в Instagram поразила фанатов шикарной фигурой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода в Instagram потрясла поклонников шикарной фигурой

Лобода в Instagram поразила фанатов шикарной фигурой в золотом платье. Снимки были сделаны во время ее крайнего концерта. Артистка потрясла поклонников шикарными формами в облегающих нарядах.

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно покорила поклонников фотосетом на коне, буквально взорвала сеть новыми снимками с концерта. На фотографиях артистка предстает в золотистом платье или блестящем боди.

 

Лобода в Instagram поразила фанатов шикарной фигурой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонникам очень понравились образы артистки, в особенности ее фигура, на которой наряды смотрелись просто идеально:

  • Идеальный образ, нереальные фотографии.
  • Потому что у вас мировой уровень, и вы по праву SuperStar. Огненные фотографии.
  • Офигенные фотки! Хочется уже на шоу, чтобы танцевать даже волосами…
  • Какие невероятные фотографии.
  • Эфир был нереальный и даже какой-то сказочный ... легкость, спокойствие и полное умиротворение. Очень приятно, что Вы находите время, чтобы просто поговорить и поделиться своими мыслями. Это ценно! Спасибо Вам.
  • Светлана у Вас мировой уровень!!!!
  • Вот это ноги.
  • Любимая красоточка, настолько идеальная, что никого другого не слушаешь)).

Напомним, что ранее Лобода трогательно поздравила с 9 мая.

Также мы писали, что роскошная Светлана Лобода в дерзком "леопарде" обнажила свои прелести.

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