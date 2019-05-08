Роскошная Светлана Лобода в дерзком "леопарде" обнажила свои прелести

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица устроили жаркую фотосессию у бассейна

Популярная певица Светлана Лобода даже не отдыхе умеет выглядеть подчеркнуто чувственно-соблазнительной, будоража воображение супероткровенными образами. Так, аристка отправилась в теплые края вместе со своими двумя дочками. Она регулярно публикует жаркие пляжные снимки, подогревая интерес поклонников дерзкими и смелыми луками. В Instagram певица опубликовала фотосессию в откровенном наряде с "леопардовым" принтом, не упустив возможность обнажить на камеру бедра и декольте.

Звезда расположилась на шезлонге у бассейна. Она выбрала для соблазнительного фотсета платье анималистичной расцветки с экстремальным вырезом на груди и разрезом до середины бедра. Обольстительный образ Светлана дополнила лаконичными босоножками на тонкой шпильке.

Певица принимает пленительные позы перед камерой, дразня откровенными ракурсами, но оставляя пространство для бурной фантазии поклонников.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики артистки буквально потеряли голову от обилия сексуальных и чувственных кадров. Они поспешили написать комплименты для обольстительной Светланы, не в силах устоять перед жгучей красотой певицы.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Бомбическая красотка. Обожаю и восхищаюсь!", "Величественная красота", "Какая прелесть. А ножки, просто улет. Я вас обожаю", "Горяча и бешена", "Само очарование", "Королева", "Богиня какая!", "Слишком горячо", "Как сексуально и не пошло", "Ноги. Света, вы богиня просто, нереальная", - восхищались комментаторы.

Напомним, что Светлана Лобода засветила украшение, похожее на аксессуар предполагаемого отца ее младшей дочери Тильды, лидера Rammstein Тиля Линдеманна.

Ранее Светлана Лобода восхитила фотосессией в купальнике у бассейна, продемонстрировав плавные изгибы тела.