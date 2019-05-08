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Роскошная Светлана Лобода в дерзком "леопарде" обнажила свои прелести

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.05.2019 - 14:56
Роскошная Светлана Лобода в дерзком "леопарде" обнажила свои прелести
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица устроили жаркую фотосессию у бассейна

Популярная певица Светлана Лобода даже не отдыхе умеет выглядеть подчеркнуто чувственно-соблазнительной, будоража воображение супероткровенными образами. Так, аристка отправилась в теплые края вместе со своими двумя дочками. Она регулярно публикует жаркие пляжные снимки, подогревая интерес поклонников дерзкими и смелыми луками. В Instagram певица опубликовала фотосессию в откровенном наряде с "леопардовым" принтом, не упустив возможность обнажить на камеру  бедра и декольте.

Звезда расположилась на шезлонге у бассейна. Она выбрала для соблазнительного фотсета платье анималистичной расцветки с экстремальным вырезом на груди и разрезом до середины бедра. Обольстительный образ Светлана дополнила лаконичными босоножками на тонкой шпильке.

Певица принимает пленительные позы перед камерой, дразня откровенными ракурсами, но оставляя пространство для бурной фантазии поклонников.

Роскошная Светлана Лобода в дерзком &quot;леопарде&quot; обнажила свои прелести

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики артистки буквально потеряли голову от обилия сексуальных и чувственных кадров. Они поспешили написать комплименты для обольстительной Светланы, не в силах устоять перед жгучей красотой певицы.

 

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Бомбическая красотка. Обожаю и восхищаюсь!", "Величественная красота", "Какая прелесть. А ножки, просто улет. Я вас обожаю", "Горяча и бешена", "Само очарование", "Королева", "Богиня какая!", "Слишком горячо", "Как сексуально и не пошло", "Ноги. Света, вы богиня просто, нереальная", - восхищались комментаторы.

Напомним, что Светлана Лобода засветила украшение, похожее на аксессуар предполагаемого отца ее младшей дочери Тильды, лидера Rammstein Тиля Линдеманна.

Ранее Светлана Лобода восхитила фотосессией в купальнике у бассейна, продемонстрировав плавные изгибы тела.

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