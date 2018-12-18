Топалов показал новорожденного сына на милом семейном видео с Тодоренко

Семья в полном составе едет по делам в машине
Муж украинской телеведущей Регины Тодоренко, российский певец Влад Топалов впервые показал поклонникам их маленького сына, который родился 5 декабря 2018 года. На своей странице в Instagram артист опубликовал трогательное семейное видео с женой и ребенком.
На кадрах Регина и Влад едут в машине и поют знаменитую песню Луи Армстронга "What a wonderful world".
"Семейные поездочки и песенки", - подписал ролик Топалов.
В какой-то момент он направил камеру на заднее сидение машины, где в люльке лежит малыш.
"А вот человек спит", – подчеркнул новоиспеченный отец.
Тодоренко, сидящая возле ребенка, при этом с нежностью целует мужа.
Видео: instagram.com/vladtopalovofficial
Поклонники пришли в восторг от милого поста и в комментариях оставили в адрес звездного семейства массу положительных и искренних комментариев, умиляясь идиллии в их семье и желая здоровья малышу.
"Ребят, какие вы клевые !!! Одно удовольствие смотреть))))";
"Влад, не отвлекайтесь от руля))) Счастья Вам и Вашей чудесной семье, а Малышу и молодой Мамочке, Крепкого здоровья! ) Малышу повезло, на ночь колыбельные будут с шикарными голосами петь";
"Красавчики)))";
"Вы такие классные!!!!! Берегите друг друга!!!";
"Это такая радость, вот такие, просто поездки, очень запоминаются, для меня это было, как глоток свежего воздуха. здоровья малышу, Регине молочных рек, а Владу терпения) первый месяц -адаптационный, потом будет легче организму";
"Милота. Такие счастливые";
"Смотришь на них и умиляешься. Они долго к этому шли. Что бы вот как сейчас быть такими счастливыми";
"Очень классно! крепкого здоровья малышу!! молодцы ребята!позитива, терпения и радости Вам!";
"Какая прелесть!"
"Вау-вау-вау! Ребята, вы просто потрясные! Всю жизнь вам так прожить вместе, на позитиве, веселыми жизнерадостными и счастливыми! И конечно же вашему мальчуганчику крепкого здоровья, пусть всегда вас только радует! Урааааа!";
"Поздравляю!!! Вы супер классные, позитивные";
"Три медведя)))) Счастья вам огромного, преогромного!!!!" - пишут фолловеры.
Скриншот комментариев: instagram.com/vladtopalovofficial
Напомним, что Тодоренко и Топалов несколько недель после рождения ребенка хранили молчание в соцсетях, желая насладиться этим временем в кругу семьи и привыкнуть к новому образу жизни.
Однако поклонники довольно резко требовали от пары новостей и фото малыша, так что Топалову пришлось публично встать на защиту своей жены и призвать прекратить ее травлю.
Недавно РегинаТодоренко наконец прервала молчание в соцсетях и рассказала поклонников о своем самочувствии и жизни после родов. На своей странице в Instagram жена Влада Топалова опубликовала новое фото и поблагодарила всех за поддержку.
Видео: РБК-Украина