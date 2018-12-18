Топалов показал новорожденного сына на милом семейном видео с Тодоренко

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Семья в полном составе едет по делам в машине

Муж украинской телеведущей Регины Тодоренко, российский певец Влад Топалов впервые показал поклонникам их маленького сына, который родился 5 декабря 2018 года. На своей странице в Instagram артист опубликовал трогательное семейное видео с женой и ребенком.

На кадрах Регина и Влад едут в машине и поют знаменитую песню Луи Армстронга "What a wonderful world".

"Семейные поездочки и песенки", - подписал ролик Топалов.

В какой-то момент он направил камеру на заднее сидение машины, где в люльке лежит малыш.

"А вот человек спит", – подчеркнул новоиспеченный отец.

Тодоренко, сидящая возле ребенка, при этом с нежностью целует мужа.

Видео: instagram.com/vladtopalovofficial

Поклонники пришли в восторг от милого поста и в комментариях оставили в адрес звездного семейства массу положительных и искренних комментариев, умиляясь идиллии в их семье и желая здоровья малышу.

"Ребят, какие вы клевые !!! Одно удовольствие смотреть))))";

"Влад, не отвлекайтесь от руля))) Счастья Вам и Вашей чудесной семье, а Малышу и молодой Мамочке, Крепкого здоровья! ) Малышу повезло, на ночь колыбельные будут с шикарными голосами петь";

"Красавчики)))";

"Вы такие классные!!!!! Берегите друг друга!!!";

"Это такая радость, вот такие, просто поездки, очень запоминаются, для меня это было, как глоток свежего воздуха. здоровья малышу, Регине молочных рек, а Владу терпения) первый месяц -адаптационный, потом будет легче организму";

"Милота. Такие счастливые";

"Смотришь на них и умиляешься. Они долго к этому шли. Что бы вот как сейчас быть такими счастливыми";

"Очень классно! крепкого здоровья малышу!! молодцы ребята!позитива, терпения и радости Вам!";

"Какая прелесть!"

"Вау-вау-вау! Ребята, вы просто потрясные! Всю жизнь вам так прожить вместе, на позитиве, веселыми жизнерадостными и счастливыми! И конечно же вашему мальчуганчику крепкого здоровья, пусть всегда вас только радует! Урааааа!";

"Поздравляю!!! Вы супер классные, позитивные";

"Три медведя)))) Счастья вам огромного, преогромного!!!!" - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев: instagram.com/vladtopalovofficial

Напомним, что Тодоренко и Топалов несколько недель после рождения ребенка хранили молчание в соцсетях, желая насладиться этим временем в кругу семьи и привыкнуть к новому образу жизни.

Однако поклонники довольно резко требовали от пары новостей и фото малыша, так что Топалову пришлось публично встать на защиту своей жены и призвать прекратить ее травлю.

Недавно РегинаТодоренко наконец прервала молчание в соцсетях и рассказала поклонников о своем самочувствии и жизни после родов. На своей странице в Instagram жена Влада Топалова опубликовала новое фото и поблагодарила всех за поддержку.

Видео: РБК-Украина