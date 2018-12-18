ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Топалов показал новорожденного сына на милом семейном видео с Тодоренко

Lite » Звезды 18.12.2018 - 14:01
Топалов показал новорожденного сына на милом семейном видео с Тодоренко
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Семья в полном составе едет по делам в машине

Муж украинской телеведущей Регины Тодоренко, российский певец Влад Топалов впервые показал поклонникам их маленького сына, который родился 5 декабря 2018 года. На своей странице в Instagram артист опубликовал трогательное семейное видео с женой и ребенком.

На кадрах Регина и Влад едут в машине и поют знаменитую песню Луи Армстронга "What a wonderful world".

"Семейные поездочки и песенки", - подписал ролик Топалов.

В какой-то момент он направил камеру на заднее сидение машины, где в люльке лежит малыш.

"А вот человек спит", – подчеркнул новоиспеченный отец.

Тодоренко, сидящая возле ребенка, при этом с нежностью целует мужа.

 

Видео: instagram.com/vladtopalovofficial

Поклонники пришли в восторг от милого поста и в комментариях оставили в адрес звездного семейства массу положительных и искренних комментариев, умиляясь идиллии в их семье и желая здоровья малышу.

"Ребят, какие вы клевые !!! Одно удовольствие смотреть))))";

"Влад, не отвлекайтесь от руля))) Счастья Вам и Вашей чудесной семье, а Малышу и молодой Мамочке, Крепкого здоровья! ) Малышу повезло, на ночь колыбельные будут с шикарными голосами петь";

"Красавчики)))";

"Вы такие классные!!!!! Берегите друг друга!!!";

"Это такая радость, вот такие, просто поездки, очень запоминаются, для меня это было, как глоток свежего воздуха. здоровья малышу, Регине молочных рек, а Владу терпения) первый месяц -адаптационный, потом будет легче организму";

"Милота. Такие счастливые";

"Смотришь на них и умиляешься. Они долго к этому шли. Что бы вот как сейчас быть такими счастливыми";

"Очень классно! крепкого здоровья малышу!! молодцы ребята!позитива, терпения и радости Вам!";

"Какая прелесть!"

"Вау-вау-вау! Ребята, вы просто потрясные! Всю жизнь вам так прожить вместе, на позитиве, веселыми жизнерадостными и счастливыми! И конечно же вашему мальчуганчику крепкого здоровья, пусть всегда вас только радует! Урааааа!";

"Поздравляю!!! Вы супер классные, позитивные";

"Три медведя)))) Счастья вам огромного, преогромного!!!!" - пишут фолловеры.

Топалов показал новорожденного сына на милом семейном видео с Тодоренко

Топалов показал новорожденного сына на милом семейном видео с Тодоренко

Скриншот комментариев: instagram.com/vladtopalovofficial

Напомним, что Тодоренко и Топалов несколько недель после рождения ребенка хранили молчание в соцсетях, желая насладиться этим временем в кругу семьи и привыкнуть к новому образу жизни.

Однако поклонники довольно резко требовали от пары новостей и фото малыша, так что Топалову пришлось публично встать на защиту своей жены и призвать прекратить ее травлю.

Недавно РегинаТодоренко наконец прервала молчание в соцсетях и рассказала поклонников о своем самочувствии и жизни после родов. На своей странице в Instagram жена Влада Топалова опубликовала новое фото и поблагодарила всех за поддержку.

Видео: РБК-Украина

Меладзе и Джанабаева впервые вывели в свет младшего сына "Любопытное путешествие": Влад Топалов о своем отцовстве
Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренкосын
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь