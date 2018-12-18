Топалов показав новонародженого сина на милому сімейному відео з Тодоренко

Сім'я у повному складі їде по справах в машині
Чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, російський співак Влад Топалов вперше показав шанувальникам їхнього маленького сина, який народився 5 грудня 2018 року. На своїй сторінці в Instagram артист опублікував зворушливе сімейне відео з дружиною і дитиною.
На кадрах Регіна і Влад їдуть в машині і співають знамениту пісню Луї Армстронга "What a wonderful world".
"Сімейні поїздочки і пісеньки", - підписав ролик Топалов.
В якийсь момент він направив камеру на заднє сидіння машини, де в колисці лежить маля.
"А ось людина спить", – підкреслив новоспечений батько.
Тодоренко, що сидить біля дитини, при цьому з ніжністю цілує чоловіка.
Відео: instagram.com/vladtopalovofficial
Шанувальники прийшли в захват від милого посту і в коментарях залишили на адресу зоряного сімейства масу позитивних і щирих коментарів, розчулюючись ідилії в їх сім'ї і бажаючи здоров'я малюку.
"Хлопці, які ви кльові !!! Одне задоволення дивитися))))";
"Влад, не відволікайтеся від керма))) Щастя Вам і Вашій чудовій сім'ї, а Малюкові і молодий Матусі, Міцного здоров'я! ) Дитині пощастило, на ніч колискові будуть з шикарними голосами співати";
"Красені)))";
"Ви такі класні!!!!! Бережіть один одного!!!";
"Це така радість, ось такі, просто поїздки, дуже запам'ятовуються, для мене це було як ковток свіжого повітря здоров'я малюка, Регіні молочних річок, а Владу терпіння) перший місяць -адаптаційний, потім буде легше організму";
"Милота. Такі щасливі";
"Дивишся на них і милуєшся. Вони довго до цього йшли. Що б от як зараз бути такими щасливими";
"Дуже класно! міцного здоров'я малюку!! молодці хлопці!позитиву, терпіння та радості Вам!";
"Яка краса!"
"Вау-вау-вау! Хлопці, ви просто неймовірні! Все життя вам так прожити разом, на позитиві, веселими життєрадісними і щасливими! І звичайно ж вашому мальчуганчику міцного здоров'я, нехай завжди вас тільки радує! Урааааа!";
"Вітаю!!! Ви супер класні, позитивні";
"Три ведмеді)))) Щастя вам величезного, преогромного!!!!" - пишуть фолловери
Скріншот коментарів: instagram.com/vladtopalovofficial
Нагадаємо, що Тодоренко і Топалов кілька тижнів після народження дитини зберігали мовчання в соцмережах, бажаючи насолодитися цим часом у колі сім'ї і звикнути до нового способу життя.
Однак шанувальники досить різко вимагали від пари новин і фото малюка, так що Топалову довелося публічно стати на захист своєї дружини і закликати припинити її цькування.
Нещодавно РегинаТодоренко нарешті перервала мовчання в соцмережах і розповіла шанувальників про своє самопочуття і життя після пологів. На своїй сторінці в Instagram дружина Влада Топалова опублікувала нове фото і подякувала всім за підтримку.
Відео: РБК-Україна