Топалов показав новонародженого сина на милому сімейному відео з Тодоренко

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Сім'я у повному складі їде по справах в машині

Чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, російський співак Влад Топалов вперше показав шанувальникам їхнього маленького сина, який народився 5 грудня 2018 року. На своїй сторінці в Instagram артист опублікував зворушливе сімейне відео з дружиною і дитиною.

На кадрах Регіна і Влад їдуть в машині і співають знамениту пісню Луї Армстронга "What a wonderful world".

"Сімейні поїздочки і пісеньки", - підписав ролик Топалов.

В якийсь момент він направив камеру на заднє сидіння машини, де в колисці лежить маля.

"А ось людина спить", – підкреслив новоспечений батько.

Тодоренко, що сидить біля дитини, при цьому з ніжністю цілує чоловіка.

Відео: instagram.com/vladtopalovofficial

Шанувальники прийшли в захват від милого посту і в коментарях залишили на адресу зоряного сімейства масу позитивних і щирих коментарів, розчулюючись ідилії в їх сім'ї і бажаючи здоров'я малюку.

"Хлопці, які ви кльові !!! Одне задоволення дивитися))))";

"Влад, не відволікайтеся від керма))) Щастя Вам і Вашій чудовій сім'ї, а Малюкові і молодий Матусі, Міцного здоров'я! ) Дитині пощастило, на ніч колискові будуть з шикарними голосами співати";

"Красені)))";

"Ви такі класні!!!!! Бережіть один одного!!!";

"Це така радість, ось такі, просто поїздки, дуже запам'ятовуються, для мене це було як ковток свіжого повітря здоров'я малюка, Регіні молочних річок, а Владу терпіння) перший місяць -адаптаційний, потім буде легше організму";

"Милота. Такі щасливі";

"Дивишся на них і милуєшся. Вони довго до цього йшли. Що б от як зараз бути такими щасливими";

"Дуже класно! міцного здоров'я малюку!! молодці хлопці!позитиву, терпіння та радості Вам!";

"Яка краса!"

"Вау-вау-вау! Хлопці, ви просто неймовірні! Все життя вам так прожити разом, на позитиві, веселими життєрадісними і щасливими! І звичайно ж вашому мальчуганчику міцного здоров'я, нехай завжди вас тільки радує! Урааааа!";

"Вітаю!!! Ви супер класні, позитивні";

"Три ведмеді)))) Щастя вам величезного, преогромного!!!!" - пишуть фолловери

Скріншот коментарів: instagram.com/vladtopalovofficial

Нагадаємо, що Тодоренко і Топалов кілька тижнів після народження дитини зберігали мовчання в соцмережах, бажаючи насолодитися цим часом у колі сім'ї і звикнути до нового способу життя.

Однак шанувальники досить різко вимагали від пари новин і фото малюка, так що Топалову довелося публічно стати на захист своєї дружини і закликати припинити її цькування.

Нещодавно РегинаТодоренко нарешті перервала мовчання в соцмережах і розповіла шанувальників про своє самопочуття і життя після пологів. На своїй сторінці в Instagram дружина Влада Топалова опублікувала нове фото і подякувала всім за підтримку.

Відео: РБК-Україна