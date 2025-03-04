Які джинси будуть модними навесні 2025: Даша Квіткова задає тренди
Джинси - це елемент гардероба, з яким можна створити стильні образи для будь-якої пори року і заходу. У трендах 2025 року як білі штани з деніму, так і інші моделі.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, які джинси у весняному сезоні вибирає українська блогерка Даша Квіткова.
Джинси з ефектом зістареного деніму
Перший образ вона показала з широкими джинсами з ефектом зістареного деніму і високою посадкою. Їх вона доповнила укороченим лонгслівом сірого кольору. Такі речі відмінно поєднуються з кросівками та легкими куртками або жилетами на весну.
Даша Квіткова показала модні джинси на весну (фото: instagram.com/kvittkova)
Джинси з ефектом зістареного деніму, відомі також як "вінтажні" або "потерті", продовжують залишатися в центрі модних тенденцій. Їхня популярність пояснюється поєднанням комфорту й унікального зовнішнього вигляду, що створює відчуття тривалого носіння та індивідуальності.
Зазначимо, що для надання джинсам вінтажного вигляду використовують різні методи, включно з відбілюванням, вицвітанням і механічним зношуванням тканини. Сучасні технології, наприклад використання лазерів, дають змогу досягти бажаного ефекту з мінімальним впливом на природу.
Квіткова показала тренди на весну 2025 (фото: instagram.com/kvittkova)
Світло-блакитні джинси
Ще одна трендова модель на весну 2025 року - світло-блакитні джинси прямого крою.
Блакитні джинси на весну (фото: instagram.com/kvittkova)
Блогерка показала варіант із цікавим акцентом на задній кишені. Такі джинси можна носити з топом на одне плече контрастного кольору.
Які джинси носити Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
А щоб "утеплити" образ, блогерка додала трендову сорочку в клітинку чорного кольору, черевики на масивній підошві та довге пальто. Завершити стильний лук вона вирішила класичною сумкою.
Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Також вона продемонструвала, що в тепліші весняні дні такі джинси можна поєднувати з курткою з темнішого деніму.
Квіткова показала, з чим носити джинси (фото: instagram.com/kvittkova)
З чим поєднувати блакитні джинси навесні 2025 року
Верхній одяг
Легкі піджаки, кардигани або джинсові куртки створять гармонійний ансамбль.
Взуття
Від кросівок і лоферів до туфель на невеликих підборах - блакитні джинси універсальні в поєднаннях.
Аксесуари
Сумки пастельних тонів і мінімалістичні прикраси підкреслять вишуканість образу.
Вас також може зацікавити
- Білі джинси та яскраві кросівки: Надя Дорофєєва показала трендовий образ на весну
- Як виглядає ретро-фасон джинсів, який знову став популярним серед модниць
- Джинси та сорочка в клітинку - найгарячіший тренд цієї весни: приклади від Каті Осадчої та Марини Боржемської