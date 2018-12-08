"Ее личное дело": в сети разгорелся скандал из-за родов Регины Тодоренко

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники проявляют излишнее внимание к частной жизни ведущей

Регина Тодоренко и Влад Топалов 5 декабря стали родителями. Знаменательное событие в жизни звезд не обошло стороной внимание фанатов телеведущей. Многие из них буквально требуют свежих снимков от звезды с новорожденным малышом. Другие же считают, что рождение ребенка — это часть личной жизни ведущей, потому публикация фотографий — ее личное дело. Некоторые отметили, что утаивание информации о рождении ребенка со стороны звезд – странное явление, так как все уже догадались о пополнении в семье. Скандал разгорелся под одной из крайних публикаций ведущей в Instagram.

Сама звезда написала, что разучивает колыбельные для детей.

"Такое могло случиться только в "Пятница С Региной"! Мы с Катей Варнавой разучиваем колыбельные для детей", — написала ведущая в подписи к опубликованному видео.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Видео: (instagram.com/reginatodorenko)

В комментариях под публикацией разгорелся настоящий скандал. Помимо трогательных поздравлений ведущей с рождением первенца, в комментариях обратили внимание на то, что девушка пропала из соцсети. Некоторые обвинили ее в утаивании информации о родах.

"О, как сразу Регина родила и в онлайн не видно", "Люди такие странные. Выложи Регина пост с малышом на родильном кресте, так сразу же пошли бы комменты, типа: "вот, лучше б ребенком занималась, а не в инсте сидела, уже недомать", не выкладывает ничего – тоже не так", "Народ, очнитесь! Это ее личное дело! Если Регина посчитает нужным выложить такой пост, я не сомневаюсь, все будут рады! Но сейчас успокойтесь, когда время придет, тогда вы и увидите пост про рождение ребенка!", – пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Напомним, что Валентина Хамайко в четвертый раз стала мамой.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко впервые прокомментировала свадьбу.

Видео: video.rbc.ua