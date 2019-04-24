Топ-5 причин, почему ребенок Меган Маркл и принца Гарри войдет в историю

Уже сама свадьба принца Гарри с американкой Меган Маркл, которая состоялась 19 мая 2018 года, была необычным событием, перевернувшим устои королевской семьи. А малыш герцогов Сассекских, который вот-вот появится на свет, и вовсе претендует войти в историю как самый необычный наследник.



Ребенок будет двухрасовым

37-летняя Меган Маркл родилась в двухрасовой семье: ее мама Дориа Редлан афро-американка, а папа Томас Маркл – американец. Так же и ребенок герцогини станет первым двухрасовым королевским наследником. (Правда, королева Шарлотта также считалась представительницей смешанной расы). К слову, Меган Маркл очень гордится своим происхождением и наверняка передаст эти ценности малышу. "Я хочу выразить свою гордость за то, что я сильная, уверенная в себе женщина смешанной расы", – сказала как-то Меган в интервью журналу Elle. И представители королевской династии ее подержали. "Мы все не можем дождаться, чтобы увидеть, каким будет ребенок, и как будет выглядеть этот великолепный сверток".





Меган Маркл с мамой (фото: Legion-media)

Ребенок может претендовать на американское гражданство

После свадьбы дворец объявил, что в ближайшем будущем Меган станет британской гражданкой. А вот откажется ли она от американского гражданства, неизвестно. Но в любом случае, по всем законам малыш герцогов станет первым британским наследником, который сможет получить гражданство США.

Ребенок может не иметь королевского титула

Ребенок будет седьмым по счету в очереди на наследование британского престола. Но это вовсе не значит, что он или она станет принцем или принцессой. Малыш может претендовать на другие титулы. Если на свет появится мальчик, то он будет графом Дамбартоном, если девочка – Леди Маунтбеттен-Виндзор. Герцогство может быть унаследовано только наследником мужского пола, так что в случае рождения наследницы титул исчезнет. Но опять же – королева Елизавета может легко все это перевернуть, просто даровав малышу королевский титул.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

Ребенок вырастет не в Кенсингтонском дворце

Еще в ноябре принц Гарри и Меган Маркл объявили, что планируют переезд из Кенсингтонского дворца во Фрогмор-хаус. Долгожданное событие состоялось в начале апреля. В этой резиденции давно не проживали представители королевской семьи, поэтому в помещении пришлось провести капитальный ремонт. Но теперь знаменитая пара живет в новом доме, там же будет расти и ребенок.

Ребенка приветствовали на американский манер

Как известно, в честь рождения малыша друзья Меган, среди которых Джессика Марлуни и Серена Уильямс, устроили ей настоящий сюрприз – бэйби-шауэр в Нью-Йорке. Традиции приветствовать новорожденного таким образом в Англии нет. Но ее с удовольствие поддержали и на родине принца Гарри. Чего только стоит волна пожертвований, которая поднялась в Твиттере под хэштегом #GlobalSussexBabyShower.

Напомним, что Меган Маркл окончательно взбесила Елизавету ІІ новыми прихотями.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл заподозрили в тайных родах.