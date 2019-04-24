Топ-5 причин, чому дитина Меган Маркл і принца Гаррі увійде в історію

Вже саме весілля принца Гаррі з американкою Меган Маркл, яке відбулася 19 травня 2018 року, була незвичайною подією, що перевернуло підвалини королівської сім'ї. А малюк герцогів Сассекских, який ось-ось з'явиться на світ, і зовсім претендує увійти в історію як самий незвичайний спадкоємець.



Дитина буде двухрасовым

37-річна Меган Маркл народилася в двухрасовій сім'ї: її мама Доріа Редлан афро-американка, а батько Томас Маркл – американець. Так само і дитина герцогині стане першим двухрасовым королівським спадкоємцем. (Правда, королева Шарлотта також вважалася представницею змішаної раси). До речі, Меган Маркл дуже пишається своїм походженням і напевно передасть ці цінності малюкові. "Я хочу висловити свою гордість за те, що я сильна, впевнена в собі жінка змішаної раси", – сказала якось Меган в інтерв'ю журналу Elle. І представники королівської династії її потримали. "Ми всі не можемо дочекатися, щоб побачити, якою буде дитина, і як буде виглядати цей чудовий згорток".

Меган Маркл з мамою (фото: Legion-media)

Дитина може претендувати на американське громадянство

Після весілля палац оголосив, що в найближчому майбутньому Меган стане британською громадянкою. А ось чи відмовиться вона від американського громадянства, невідомо. Але в будь-якому випадку, за всіма законами малюк герцогів стане першим британським спадкоємцем, який зможе отримати громадянство США.

Дитина може не мати королівського титулу

Дитина буде сьомою за рахунком в черзі на успадкування британського престолу. Але це зовсім не означає, що він або вона стане принцом або принцесою. Малюк може претендувати на інші титули. Якщо на світ з'явиться хлопчик, то він буде графом Дамбартоном, якщо дівчинка – Леді Маунтбеттен-Віндзор. Герцогство може бути успадковано тільки спадкоємцем чоловічої статі, так що у разі народження спадкоємиці титул зникне. Але знову ж – королева Єлизавета може легко все це перевернути, просто давши дитині королівський титул.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

Дитина виросте не в Кенсінгтонському палаці

Ще в листопаді принц Гаррі і Меган Маркл оголосили, що планують переїзд з Кенсінгтонського палацу під Фрогмор-хаус. Довгоочікувана подія відбулася на початку квітня. У цій резиденції давно не проживали представники королівської сім'ї, тому в приміщенні довелося провести капітальний ремонт. Але тепер знаменита пара живе в новому будинку, там же буде рости і дитина.

Дитину вітали на американський манер

Як відомо, в честь народження малюка друзі Меган, серед яких Джессіка Марлуниі і Серена Вільямс, влаштували їй справжній сюрприз – бебі-шауер в Нью-Йорку. Традиції вітати новонародженого таким чином в Англії немає. Але її із задоволенням підтримали і на батьківщині принца Гаррі. Чого тільки коштує хвиля пожертвувань, яка піднялася в Твіттері під хештегом #GlobalSussexBabyShower.

Нагадаємо, що Меган Маркл остаточно розлютила Єлизавету ІІ новими примхами.

Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл запідозрили в таємних пологах.