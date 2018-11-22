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Тина Кароль восхитила пикантным нарядом с глубоким декольте

Lite » Звезды 22.11.2018 - 14:17
Тина Кароль восхитила пикантным нарядом с глубоким декольте
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица приняла участие в черно-белой фотосессии

Известная украинская исполнительница Тина Кароль, которая недавно снялась для звездного календаря, восхитила поклонников новым откровенным снимком. На своей странице в Instagram артистка опубликовала чувственное фото.

Судя по всему, Тина приняла участие в черно-белой фотосессии. На фото Кароль предстала у камина в эффектном наряде с оголенными плечами и глубоким декольте, подчеркнувшим ее пышную грудь. 

Тина Кароль восхитила пикантным нарядом с глубоким декольтеФото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Красота женщины в ее мгновении: словив, старайтесь никогда не отпускать", - подписала кадр звезда.

За час публикация певицы набрала почти 10 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. 

"Нежность, красота и любовь в одной фотографии", "Слов не подобрать, чтобы описать эту красоту", "Королева", "Очень красивая", "Шикарна", - пишут фолловеры.

Тина Кароль восхитила пикантным нарядом с глубоким декольте

Тина Кароль восхитила пикантным нарядом с глубоким декольте

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль рассказала, как стала родственницей Ирмы Витовской. Но по словам, Кароль встречаются они не часто, потому что у всех разные графики.Также певица вспомнила, как сватала брата Станислава с сестрой Ирмы Витовской, Натальей.

Ранее Тина Кароль удивила поклонников повседневным образом без макияжа.

Мы также писали о том, что Тина Кароль рассказала об учебе сына Вениамина в британской школе. Певица отметила, что сейчас ее ребенок уже практически забыл русский язык, а по-украински говорит с акцентом.

Тина Кароль: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)

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