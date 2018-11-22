ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Тіна Кароль захопила пікантним нарядом з глибоким декольте

Lite » Зірки 22.11.2018 - 14:17
Тіна Кароль захопила пікантним нарядом з глибоким декольте
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка взяла участь у чорно-білій фотосесії

Відома українська виконавиця Тіна Кароль, яка нещодавно знялася для зоряного календаря, захопила шанувальників відвертим знімком. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала чуттєве фото.

Судячи з усього, Тіна взяла участь у чорно-білій фотосесії. На фото Кароль з'явилася біля каміна в ефектному вбранні з оголеними плечима і глибоким декольте, що пікреслило її пишні груди.

Тіна Кароль захопила пікантним нарядом з глибоким декольтеФото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Краса жінки в її миті: зловивши, намагайтеся ніколи не відпускати", - підписала кадр зірка.

За годину публікація співачки набрала майже 10 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.

"Ніжність, краса і любов до однієї фотографії", "Слів не підібрати, щоб описати цю красу", "Королева", "Дуже красива", "Шикарна", - пишуть фоловери.

Тіна Кароль захопила пікантним нарядом з глибоким декольтеТіна Кароль захопила пікантним нарядом з глибоким декольте

Тіна Кароль захопила пікантним нарядом з глибоким декольтеТіна Кароль захопила пікантним нарядом з глибоким декольте

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль розповіла, як стала родичкою Ірми Вітовської. Але за словами Кароль вони зустрічаються не часто, тому що у всіх різні графіки.Також співачка згадала, як сватала брата Станіслава з сестрою Ірми Вітовської, Наталею.

Раніше Тіна Кароль здивувала шанувальників повсякденним образом без макіяжу.

Ми також писали про те, що Тіна Кароль розповіла про навчання сина Веніаміна в британській школі. Співачка зазначила, що її дитина вже практично забула російську мову, а по-українськи говорить з акцентом.

Тіна Кароль: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

Новини України Тіна Карольпевецгрудь
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся