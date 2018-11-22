Тіна Кароль захопила пікантним нарядом з глибоким декольте

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка взяла участь у чорно-білій фотосесії

Відома українська виконавиця Тіна Кароль, яка нещодавно знялася для зоряного календаря, захопила шанувальників відвертим знімком. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала чуттєве фото.

Судячи з усього, Тіна взяла участь у чорно-білій фотосесії. На фото Кароль з'явилася біля каміна в ефектному вбранні з оголеними плечима і глибоким декольте, що пікреслило її пишні груди.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Краса жінки в її миті: зловивши, намагайтеся ніколи не відпускати", - підписала кадр зірка.

За годину публікація співачки набрала майже 10 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.

"Ніжність, краса і любов до однієї фотографії", "Слів не підібрати, щоб описати цю красу", "Королева", "Дуже красива", "Шикарна", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль розповіла, як стала родичкою Ірми Вітовської. Але за словами Кароль вони зустрічаються не часто, тому що у всіх різні графіки.Також співачка згадала, як сватала брата Станіслава з сестрою Ірми Вітовської, Наталею.

Раніше Тіна Кароль здивувала шанувальників повсякденним образом без макіяжу.

Ми також писали про те, що Тіна Кароль розповіла про навчання сина Веніаміна в британській школі. Співачка зазначила, що її дитина вже практично забула російську мову, а по-українськи говорить з акцентом.

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