"Я возле звезды": Тина Кароль рассказала, как стала родственницей Ирмы Витовской

Видео: (youtube.com/Светская жизнь)

Популярная украинская певица Тина Кароль состоит в родственных отношениях с известной актрисой. Об этом рассказала сама артистка в интервью Кате Осадчей, рассказывается в "Светской жизни".

Кароль призналась, что находится в тесных отношениях с Ирмой Витовской. Как оказалось, родной брат певицы является мужем сестры актрисы Ирмы Витовской. Но по словам, Кароль встречаются они не часто, потому что у всех разные графики.

Также певица вспомнила, как сватала брата Станислава с сестрой Ирмы Витовской, Натальей.

"Я помню, как мы их сватали. Мы приходили просить выйти замуж Наташу, сестру Ирмы за Стасика, моего брата. Мы пришли всей семьей просить, чтобы они согласились отдать свой цветочек", - отметила Кароль.

Тина Кароль / Кадр из видео YouTube-канала "Светская жизнь"

Как заметила артистка, сватовство было серьезное, со всеми традициями, а с Ирмой Витовской они сейчас в тесных отношениях.

"Я даже искала по дому, нет ли тыквы нигде. Мы в тесных отношениях, и я ее поклонница, еще когда она играла в "Лесе и Роме". Я постоянно смотрела по телевидению этот сериал и когда я сегодня вижу эту настоящую Ирму порой за столом, то думаю: "О, я возле звезды", а она мне то же самое говорит", - призналась Тина.

Известно, что многие родственники иногда не пользуются, а наоборот пытаются отдалиться от своих звездных родных, чтобы просто не пользоваться фамилией, однако брат Тины Кароль не стесняется фамилии сестры, но и не пользуется этим.

"Я понимаю, что такой будто фантом Тины Кароль давит на него. И в обществе он не может быть тем, кем хочет, он всегда должен думать через призму моего имени. Я ему за это очень благодарна и понимаю, насколько это сложно быть братом Тины Кароль, а не Станиславом Либерманом", - отметила певица.

Ранее Тина Кароль поделилась тремя составляющими личного счастья.

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Видео: (video.rbc.ua)