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"Как 16 лет": Тина Кароль удивила поклонников повседневным образом без макияжа

Lite » Звезды 30.10.2018 - 15:42
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники все равно отметили, что Кароль — "стиляга"

Поклонники популярной украинской исполнительницы были удивлены, увидев свою любимицу в совершенно обычном повседневном наряде. Так, на фан-страничке Тины Кароль в сети instagram появилось фото певицы "во время репетиции".

При этом на опубликованном снимке Кароль позирует не в облегающем платье, с фирменной красной помадой и романтичной прической, а в casual-одежде: куртка оверсайз, черная футболка с принтом, такие же черные штаны. Волосы подобраны в небрежный пучок, а на лице минимум косметики.

Тина Кароль в повседневном образе

Тина Кароль в повседневном образе (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)

По теме: "Лови момент, лови волну": Тина Кароль восхитила пикантным фото.

Поклонники певицы отметили, что Кароль выглядит "как девочка", ее даже не узнать. Также многие подчеркнули, что певица заметно похудела.

"Очень похудела!" — пишет alesakravtsova.

"Похудела", — соглашается viktortkachenko82.

"Стиляга", — отмечает leonov_gantleman.

"Как 16 лет", — улыбается sanechkaa22.

"Такая милая", — восхищается anuta3019.

"Дуже стильна!" — также отмечает dobriyak_nastua.

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала об учебе сына Вениамина в британской школе. Певица отметила, что сейчас ее ребенок уже практически забыл русский язык, а по-украински говорит с акцентом.

Также до этого Кароль рассказала о личной жизни и о том, как писала бывшим.

Тина Кароль: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)

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