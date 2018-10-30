"Как 16 лет": Тина Кароль удивила поклонников повседневным образом без макияжа

Поклонники все равно отметили, что Кароль — "стиляга"
Поклонники популярной украинской исполнительницы были удивлены, увидев свою любимицу в совершенно обычном повседневном наряде. Так, на фан-страничке Тины Кароль в сети instagram появилось фото певицы "во время репетиции".
При этом на опубликованном снимке Кароль позирует не в облегающем платье, с фирменной красной помадой и романтичной прической, а в casual-одежде: куртка оверсайз, черная футболка с принтом, такие же черные штаны. Волосы подобраны в небрежный пучок, а на лице минимум косметики.
Тина Кароль в повседневном образе (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)
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Поклонники певицы отметили, что Кароль выглядит "как девочка", ее даже не узнать. Также многие подчеркнули, что певица заметно похудела.
"Очень похудела!" — пишет alesakravtsova.
"Похудела", — соглашается viktortkachenko82.
"Стиляга", — отмечает leonov_gantleman.
"Как 16 лет", — улыбается sanechkaa22.
"Такая милая", — восхищается anuta3019.
"Дуже стильна!" — также отмечает dobriyak_nastua.
Напомним, ранее Тина Кароль рассказала об учебе сына Вениамина в британской школе. Певица отметила, что сейчас ее ребенок уже практически забыл русский язык, а по-украински говорит с акцентом.
Также до этого Кароль рассказала о личной жизни и о том, как писала бывшим.
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