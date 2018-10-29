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"Русский уже забыл": Тина Кароль рассказала об учебе сына в британской школе

Lite » Звезды 29.10.2018 - 13:47
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Мальчик шел в школу, практически не зная английского языка

Известная украинская исполнительница Тина Кароль, которая недавно снялась для звездного календаря, рассказала об успехах своего сына Вениамина, который учится в школе в Великобритании. Об этом говорится в "Светской жизни".

Как призналась певица, в этом году Вениамин пошел не в 3 класс, как должен был по возрасту, а в 5. По словам Тины, это произошло, потому что он пошел сразу во второй класс школы в Великобритании.

При этом мальчик шел в школу, практически не зная английского языка.

"Он пошел в школу и не знал английского. Он месяц молчал и пристраивался, но это все было его желание. Я всегда его спрашивала, возможно, он хочет домой, может, что-то решить. Я очень часто там была, сейчас уже реже. Да, он идет впереди своих сверстников здесь в Украине", - поделилась Кароль.

Сейчас Веня учится с детьми, которые родились в Великобритании, на одном уровне, но ему не делают никаких исключений. Как сообщила звездная мама, мальчик имеет хорошие оценки, особенно по математике.

Видео: (youtube.com/Светская жизнь)

Интересно, что мальчик уже практически забыл русский язык, а по-украински говорит с акцентом.

"Честно скажу, хоть он там и ходит в украинский клуб, танцует казацкие танцы и говорит исключительно на украинском, в этой украинской семье, в которой он живет, он русский забыл, на украинском говорит, но уже с акцентом", - призналась артистка. 

Ранее Тина Кароль рассказала о личной жизни. 

Мы также писали о том, что Тина Кароль восхитила пикантным фото. На снимке Тина демонстрирует соблазнительный летний образ. Звезда позирует в светлом платье с глубоким декольте и откровенным разрезом на бедре. 

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Тина КарольВеликобританиядетишкола
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