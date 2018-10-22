Щирі 2019: Тина Кароль вновь снялась для украинского "звездного" календаря

Фото: коллаж РБК-Украина

В прошлый раз певица специально для "Щирі" одела украинский свадебный костюм начала 20-го века

Известная украинская певица Тина Кароль снова приняла участие в создании благотворительного календаря на 2019 год "Щирі. Свята" - проекте, посвященном традиционному наряду и украинским праздникам. Об этом сообщил пиар-менеджер звезды Павел Орлов на своей странице в соцсети Facebook.

"Тина Кароль во второй раз снялась для благотворительного проекта #ЩИРI", - говорится в сообщении.

Так, в прошлый раз певица специально для "Щирі" одела украинский свадебный костюм начала 20-го века.

Тина Кароль (Фото: "Щирі. Свята")

Напомним, что история календаря "Щирі" началась в 2014-м. Четыре года назад 15 украинских звезд приняли участие в съемке в украинских национальных костюмах.

С тех пор проект стал настолько популярным, что теперь его можно назвать традицией.

Тина Кароль (Фото: "Щирі. Свята")

Кстати, отметим, что соцсеть Instagram выпустила именные GIF-ки (формат анимированных изображений) с изображением Тины Кароль, и теперь каждый пользователь этой сети может добавить гифки Кароль в свои сторрис и видео, достаточно только открыть приложение в сторрис и в поиске GIF ввести имя "Тина Кароль". Добавим, что перед этим компания VIBER выпустила именные стикеры Тины Кароль, которые также доступны всем пользователям популярного мессенджера.

Как сообщалось ранее, в создании благотворительного календаря "Щирі. Свята", который посвящен традиционному наряду и украинским праздникам, приняли участие популярная музыкальная группа KAZKA и еще большое количество украинских звезд, включая Машу Ефросинину, Лесю Никитюк, Нату Филатову из ONUKA.

Напомним, что ранее для проекта "Щирі. Спадщина", посвященном украинскому костюму, удалось собрать 18 полностью аутентичных костюмов из 10 регионов Украины.

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Видео: РБК-Украина