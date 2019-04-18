"Теперь вы знаете все": чувственная Вера Брежнева раскрыла правду о себе

Видео: YouTube/Meladzemusic

Популярная певица Вера Брежнева умеет делать приятные сюрпризы для поклонников. Не успела она выпустить дуэтный клип на песню с российской певицей Еленой Север "Зла не держи", как осчастливила фанов новой премьерой – хитом с оригинальным названием "Я не святая", который можно послушать на YouTube. Певица обрадовалась, что новинка нашла теплый отклик у аудитории, а также опубликовала в Instagram эффектное фото с необычным украшением на лице.

Автором слов и музыки композиции стал муж звезды, продюсер Константин Меладзе. На заглавном черно-белом фото сингла Вера предстала с новой прической – локонами-кудрями, которые исполнительнице очень к лицу!

"Вот, решила признаться всем!" - оставила она комментарий под собственным постом, сопроводив его веселым смайлом.

Позже звезда поблагодарила поклонников за то, что они тепло встретили ее новинку, и показала оригинальный портретный кадр. Певица позирует с минимум макияжа и держит руками у лица сетку-вуаль, украшенную мелкими стразами. Ее волосы собраны сзади, губы чуть тронуты помадой естественного цвета с легким блеском, а плечи и ключицы открыты.

"Спасибо вам за отзывы, поддержку и теплые слова! Я очень рада, что новая песня "Я не святая" пришлась вам по душе. Ну, и, наконец-то, вы теперь все обо мне знаете", - написала артистка.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Поклонники оставили восторженные отзывы не только о новом зажигательном сингле, но и о чувственном образе певицы и даже сравнили ее с голливудской актрисой Шарлиз Терон.

"Как всегда идеальна!", "Красавица мира!", "Красоту ничем не закроешь и не замажешь!", "Ослепительная", "Похожа на Шарлиз Терон", "Всегда на высоком уровне твоя красота", "Невероятно красиво", "Шикарное фото. Великолепная сеточка, правда", - комментировали подписчики.

Напомним, что Светлана Лобода похвалила дочку Веры Брежневой, отметив ее сходство со звездной мамой.

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