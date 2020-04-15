Теперь уже точно: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сыграют свадьбу сразу после окончания карантина

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, которые никак не могли определится с датой свадьбы, похоже, наконец пришли к решению. Как сообщает издание Us Weekly, 50-летняя Дженнифер Лопес и 44-летний Алекс Родригес собираются узаконить свои отношения сразу после окончания карантина. А торжество молодожены устроят в Италии. Оно, как уверяют приближенные к паре личности, уже было полностью организовано, планировано и даже проплачено. Но из-за распространения коронавируса его пришлось отложить.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo)

«Все было запланировано и оплачено. Очевидно, им пришлось отложить торжество из-за коронавируса, но Джей Ло хочет устроить свадьбу вскоре после того, как все вернется на круги своя. Она хочет, чтобы на церемонии присутствовали только члены семьи и самые близкие друзья», – рассказывает инсайдер.

Сама певица в одном из недавних интервью также призналась, что уже находится в растерянности от ситуации. «Это может случиться в любой день. Я действительно не представляю, что произойдет в отношении дат. Мы держимся, как и весь остальной мир. Нам придется подождать и через несколько месяцев посмотреть, что с этим делать», – откровенничала певица.

Дженнифер и Алекс без ума друг от друга (фото: instagram.com/jlo)

Пока что пара старается не паниковать, делясь с подписчиками забавными сюжетами из их с Алексом жизни на карантине. Так, Пасху они отметили вместе с детьми Дженнифер и Алекса от предыдущих браков. Веселая компания устроила забавные игры, а после порадовали фанатов роликами на своих страницах.

Напомним, предложение руки и сердца Дженнифер получила еще в марте прошлого года, когда певица и экс-бейсболист отдыхали на Багамах. "Я был нервной развалиной, более нервной, чем за всю мою игровую карьеру, я опустился на одно колено и задал тебе вопрос… Ты сказала "да". Дженнифер, каждый миг с тобой – это благословение. Ты мой лучший друг, мое вдохновение, удивительная мама и образец для подражания для всех. Мне так повезло быть с тобой. Спасибо, что сделала мою жизнь лучше. Я не могу дождаться, чтобы творить больше воспоминаний с тобой. Я люблю тебя", – писал Алекс в честь годовщины этого события.

Помолвка пары состоялась осенью прошлого года. Само же бракосочетание пара откладывала, так как обое они были заняты рабочими проектами, а к тому же не хотели торопиться.