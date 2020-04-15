Тепер вже точно: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес зіграють весілля відразу після закінчення карантину

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес, які ніяк не могли визначитися з датою весілля, схоже, нарешті прийшли до рішення. Як повідомляє видання Us Weekly, 50-річна Дженніфер Лопес і 44-річний Алекс Родрігес збираються узаконити свої стосунки відразу після закінчення карантину. А торжество молодята влаштують в Італії. Воно, як запевняють наближені до пари особистості, вже було повністю організовано, заплановано і навіть проплачено. Але через поширення коронавіруса його довелося відкласти.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)

«Все було заплановано і оплачено. Очевидно, їм довелося відкласти торжество через коронавірус, але Джей Ло хоче влаштувати весілля незабаром після того, як все повернеться на круги своя. Вона хоче, щоб на церемонії були присутні тільки члени сім'ї і близькі друзі», – розповідає інсайдер.

Сама співачка в одному з недавніх інтерв'ю зізналася, що вже перебуває в розгубленості від ситуації. «Це може трапитися в будь-який день. Я дійсно не уявляю, що станеться щодо дат. Ми тримаємося, як і весь інший світ. Нам доведеться почекати і через кілька місяців подивитися, що з цим робити», – зазначила співачка.

Дженніфер і Алекс без розуму один від одного (фото: instagram.com/jlo)

Поки що пара намагається не панікувати, ділячись з фоловерами кумедними сюжетами їх з Алексом життя на карантині. Так, Великдень вони відзначили разом з дітьми Дженніфер і Алекса від попередніх шлюбів. Весела компанія влаштувала кумедні ігри, а після порадувала фанів роликами на своїх сторінках.

Нагадаємо, пропозицію руки і серця Дженніфер отримала ще в березні минулого року, коли співачка і екс-бейсболіст відпочивали на Багамах. "Я був нервовою руїною, більш нервовою, ніж за всю мою ігрову кар'єру, я опустився на одне коліно і задав тобі питання... Ти сказала "так". Дженніфер, кожна мить з тобою – це благословення. Ти мій найкращий друг, моє натхнення, дивовижна мама і зразок для наслідування для всіх. Мені так пощастило бути з тобою. Спасибі, що зробила моє життя краще. Я не можу дочекатися, щоб творити більше спогадів з тобою. Я люблю тебе", – писав Алекс в честь річниці цієї події.

Заручини пари відбулася восени минулого року. Саме ж одруження пара відкладала, так як обоє вони були зайняті робочими проектами, а до того ж не хотіли поспішати.