Свадебный переполох: все подробности будущей женитьбы Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo)

Пара готовит нечто грандиозное!

Дженнифер Лопес – одна из самых обсуждаемых персон в мире, которая регулярно "подкидывает" новый повод поговорить о себе. Мировой концертный тур в честь 50-летия, съемки в нашумевшем фильме "Стриптизерши", участие в СуперБоуле…

Не меньше страстей кипит в личной жизни артистки. Еще весной прошлого года она получила кольцо от своего любимого Алекса Родригеса, а осенью пара обручилась в тесном семейном кругу. Теперь весь мир в ожидании свадьбы, точную дату которой пара так и не назвала. Дженнифер не раз объясняла, что с их Алексом графиками устроить торжество, о каком они мечтают, достаточно сложно. А потому они не спешат, но первые приготовления уже делают. Итак, что же известно о будущей свадьбе?

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/jlo)

Как они познакомились?

Хотя 50-летняя Дженнифер Лопес и 44-летний Алекс Родригес встречаются около двух лет, они знакомы очень давно. Так, еще 20 лет назад молодой, но уже известный бейсболист Родригес попросил у Лопес автограф. Позже пара встретилась еще раз, во время игры "Нью-Йорк Янкиз", куда Лопес отправилась с тогдашним мужем Марком Энтони. Позже появились слухи о том, что между Алексом и Дженнифер есть связь, а в марте 2017-го издание People опубликовало официальную новость о том, что они встречаются. С тех пор влюбленные неразлучны.

Алекс долго репетировал предложение руки и сердца (фото: instagram.com/jlo)

Как случилось предложение руки и сердца?

Эту историю прессе рассказала сама Джей Ло. Так, во время отпуска на Багамах в марте прошлого года пара отправилась на романтическую вечернюю прогулку по пляжу, и тут Алекс и ошарашил любимую предложением, от которого она не смогла отказаться. Позже он признался, что репетировал его несколько раз под руководством своей ассистентки. "Я планировал это шесть месяцев и репетировал три дня подряд… Мне хотелось, чтобы закат был идеальным… Все вышло!".

Помолвка пары состоялась осенью (фото: instagram.com/jlo)

Когда и где состоится церемония?

По словам инсайдеров, а также самой звезды, свадьбу они отложили на "будущий год" после помолвки. А потому она должна состояться в 2020-м году. "Нет повода для спешки, – рассказывала Лопес в видео на своем YouTube-канале. – Мы на самом деле смотрим на наш брак как на что-то вечное, поэтому не хотим суетиться". Скорее всего, торжество запланировали на лето. А вот место держится в строгом секрете. Правда, Алекс как-то проговорился, что лететь туда "придется долго". Впрочем, его будущая супруга опровергла слова Родригеса, напомнив, что никаких четких планов у них нет.

Кто приглашен на свадьбу?

У знаменитостей масса друзей, так что торжество обещает быть "звездным". Также Родригес признался, что они планируют пригласить и бывших супругов. "Позовем всех: чем больше, тем веселее!", – шутил бывший бейсболист. Напомним, Джей Ло была замужем за певцом Марком Энтони, за танцором Крисом Джаддом и за официантом Оджани Ноа, а Алекс один раз состоял в браке – с Синтией Скуртис, зато встречался со многими знаменитыми красотками, включая Кейт Хадсон и Кэмерон Диас. Если все они будут на торжестве, то событие точно будет громким! Также Лопес откровенничала, что хочет венчание в церкви. А к алтарю ее поведет 11-летний сын Макс.

Дженнифер обожает роскошные наряды (фото: instagram.com/jlo)

Кто будет шить певице свадебное платье?

Один из самых важных моментов для каждой невесты – платье. Дженнифер, скорее всего, доверит свой внешний вид стилистам – Робу Зангарди и Мэриелу Хаэнну. Они – авторы ее безупречных нарядов для ковровых дорожек. Можно предположить, что платье будет содержать все элементы стиля Лопес: пайетки, рюши, блестки… А шить его будет один из любимых дизайнеров певицы, среди которых Tom Ford, Ralph & Russo, Ralph Lauren, Valentino и Elie Saab. Певица также дала четко понять, что не хочет чрезмерной вычурности. "Я знаю, что не хочу такое огромное платье, как в кино…".

Помолвочное кольцо певицы (фото: instagram.com/jlo)

Сколько стоит помолвочное кольцо Джей Ло?

Алекс преподнес любимой кольцо Vivid Diamonds с огромным бриллиантом в 10–15 каратов. По оценкам специалистов, оно может стоить от одного до пяти миллионов долларов. Отличительная черта такого кольца – чистота камня. Они известны тем, что любое несовершенство на таком изделии становится заметным, а потому бриллиант должен быть безупречным. Такие кольца могут позволить себе только очень богатые люди.