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Горячая мамочка: Дженнифер Лопес похвасталась роскошным телом в крошечном купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.04.2020 - 21:28
Горячая мамочка: Дженнифер Лопес похвасталась роскошным телом в крошечном купальнике
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Звезда похвасталась совершенной формой

Дженнифер Лопес, которая недавно призывала всех сидеть дома, показала, как сама она справляется с таким «заданием». Похоже, карантин идет только на пользу 50-летней знаменитости. Сама она опубликовала короткий ролик, где трогательно поздравила всех с Пасхой. «Я просто хочу пожелать всем восхитительной и счастливой Пасхи! Я знаю, сейчас время испытаний. Но сегодня день, когда мы празднуем чудо. Так что давайте пошлем наши молитвы за наше новое будущее. Я люблю вас всех!», – сказала Дженнифер, а также добавила фото со всей семьей, включая детей и возлюбленного Алекса Родригеса.

Певица поздравила всех с праздником (видео: instagram.com/jlo)

А вот экс-бейсболист и бизнесмен добавил ролик более более «живой» и необычный. В нем фигурируют он сам, а также жена и дети. В честь праздника певица и ее будущий супруг придумали детям массу развлечений. И одно из них – веселая игра, кто соберет больше пасхальных яиц. В соревновании принимали участие дети Дженнифер – двойняшки Эмма и Макс. А также дети Алекса от предыдущего брака: Наташа и Элла.

В забавном видео Лопес рассказывает правила, а после все дети носятся по участку с ведерками с пасхальной символикой, отыскивая яйца. Самыми смелыми оказались девочки, которые ради победы даже нырнули в бассейн. А обошла всех Элла, о чем сообщил в подписи отец семейства. На заднем плане игр видно, как Алекс что-то ест за столом. После они все вместе делают селфи.

Семья отмечает Пасху (видео: instagram.com/arod)

«Христос Воскрес! Со всем этим, что происходило прямо сейчас, было бы приятно вернуться к нормальной жизни, чтобы немного отпраздновать Пасху! Джен устроила удивительную Яичную Охоту, кот которой дети были в абсолютном восторге. Элла, с большой победой! Я надеюсь, что у всех есть безопасная и здоровая Пасха. Потратьте немного дополнительного времени, чтобы позвонить любимому. Оставайся сильными!», – написал Алекс.

Сама Дженнифер одета в крошечный купальник и легкое платье светло-зеленого оттенка. Выглядит 50-летняя звезда просто потрясающе! Что успели отметить многие поклонники певицы. Дети также одеты совсем по-летнему: в шортах и футболках. Наверняка после соревнований все отправились купаться в бассейн. Так что праздник получился более чем веселым!

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Новости Украины Дженнифер Лопес
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